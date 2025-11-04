Виталий Козловский поцеловался с Натальей Могилевской на сцене: жена певца отреагировала

В первые дни ноября украинская певица Наталья Могилевская дала два концерта в Киеве в честь своего 50-летия, а во время одного из музыкальных шоу устроила впечатляющий перформанс с коллегой по цеху Виталием Козловским. Артисты вместе исполнили трек "Відправила Message", а в определенный момент поцеловались прямо на сцене.

Видео дня

Такое неожиданное взаимодействие между знаменитостями произвело сильное впечатление на поклонников, поэтому они сразу же начали громко аплодировать. Эффектный момент снял один из ценителей творчества Могилевской и обнародовал в соцсети TikTok.

Исполнительница предстала перед фанатами в стильном латексном комбинезоне, который скомбинировала с сапогами на каблуках и массивными серьгами. Со своей стороны Виталий Козловский нарядился в темный костюм и мерцающий лонгслив.

Находясь на сцене, певцы часто поддерживали зрительный и физический контакт, а самой эффектной частью их выступления стал поцелуй, который вызвал довольно неоднозначную реакцию в сети. Некоторые пользователи были в восторге от перформанса, поэтому забросали комплиментами Наталью Могилевскую и Виталия Козловского, а кто-то, наоборот, был возмущен таким взаимодействием.

"Это супер, а какие голоса".

"Артисты в фильмах тоже целуются, и тоже имеют семьи. Здесь тоже актерская игра".

"Почему вы раскудахтались? Это спектакль, искусство, эмоции, драйв. Не нравится – не смотрите, просто ужас сколько закомплексованных!"

"Это было мегастранно, а не круто".

"У него же жена и ребенок есть".

"А это к чему было? Немного странно выглядит".

"Это капец как отвратительно".

Реакция жены Виталия Козловского

Такой смелый перформанс звезд не оставила без комментария избранница Козловского Юлия Бакуменко. Она откровенно рассказала интернет-изданию "Гордон", что вовсе не ревновала мужа к Наталье Могилевской, более того, получила море положительных впечатлений от музыкального шоу.

"Я вам больше скажу: я в таком восторге от выступления и от самой Натальи, что и сама целовала ее за кулисами", – сказала жена исполнителя.

Юлия Бакуменко добавила, что Могилевская в течение длительного времени является творческой музой Виталия Козловского. У них хорошие отношения, поэтому даже дружат семьями.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Тина Кароль на концерте в Германии растрогала фаната-иностранца и осуществила его давнюю мечту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!