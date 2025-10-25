Тина Кароль на концерте в Германии растрогала фаната-иностранца и осуществила его давнюю мечту. Видео

Концерт украинской певицы Тины Кароль в столице Германии – Берлине, который состоялся 24 октября, навсегда останется в памяти ее фаната из Венесуэлы Джейкоба. Артистка воплотила в жизнь заветную мечту мужчины, спев с ним на одной сцене.

Такой поступок звезды сильно поразил иностранца, поэтому он не смог сдержать эмоций. Трогательный ролик исполнительница обнародовала на личной странице в Instagram.

Мужчина пришел на концерт Тины Кароль, накинув на плечи сине-желтый флаг. Он сидел в зрительном зале с плакатом, на котором написал: "Могу я спеть "Україна – це ти" с вами, пожалуйста?". Знаменитость не смогла проигнорировать желание фаната и позвала его на сцену.

На видео можно заметить, что Джейкоб был действительно шокирован поступком Кароль, но с его лица не исчезала широкая улыбка. Артистка осторожно обняла фаната, после чего они вместе спели трек. Стоит заметить, что иностранец исполнил композицию "Україна – це ти" почти идеальном соловьином.

В конце выступления все присутствующие в зале начали громко аплодировать такому неожиданному дуэту, поднявшись со своих мест. В этот момент эмоции взяли верх и Джейкоб не смог сдержать слез.

"Лучший день в моей жизни! Я называю это исполнением мечты. После этого события я больше не могу сомневаться в доброте Бога и в том, что все, чего ты желаешь и за что борешься, может произойти. Большое спасибо, Тина Кароль. Я люблю тебя, я люблю Украину", – написал поклонник исполнительницы.

