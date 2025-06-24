Видео 'свадьбы' 9-летней украинки с британцем в Диснейленде выложили в сеть: 39-летний жених оказался преступником

Скандальная церемония в парижском Диснейленде, где 21 июня устроили фиктивную свадьбу 9-летней украинской девочки и британского мужчины, вызвала волну возмущения во всем мире. История приобрела новый оборот после того, как стало известно, что "жених" – 39-летний гражданин Великобритании – находится в розыске как зарегистрированный сексуальный преступник.

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Как отмечает Daily Mail, его имя не разглашается по юридическим причинам, но французская прокуратура подтвердила, что он является "хищником-педофилом", который долгое время скрывался от правосудия. О самом происшествии стало известно благодаря бдительности сотрудников Диснейленда, которые сообщили в полицию, когда поняли, что "невеста" – ребенок. После задержания злоумышленника в парке, видео с церемонии начали появляться в соцсетях.

Зрелище действительно напоминало настоящую свадьбу: арки из цветов, оркестр, свадебный торт и немало "гостей" – все это создавало впечатление настоящего празднования.

Согласно материалам следствия, подготовка к событию длилась несколько месяцев. За аренду части парка организаторы заплатили около 130 тысяч долларов, использовав поддельные документы, в которых утверждалось, что "жених" является гражданином Латвии. Само мероприятие было запланировано на рассвете – до официального открытия Диснейленда для посетителей. Именно в этот период разрешено проводить частные события, такие как свадьбы.

9-летняя девочка прибыла во Францию за два дня до "свадьбы" в сопровождении своей 41-летней матери. Женщина, по собственным словам, хотела сделать дочери "день, достойный принцессы". Она, вместе с еще тремя лицами – 24-летней латвийкой, которая играла роль сестры невесты, и 55-летним латвийцем, выступившим в роли "отца", – были задержаны полицией. Позже двух последних освободили после допроса, однако британцу и 24-летней гражданке Латвии предъявили серьезные обвинения: мошенничество, кража персональных данных, отмывание денег и злоупотребление доверием.

Всех "гостей" мероприятия набрали через онлайн-платформы, рекламируя событие как "репетицию свадьбы для съемок в соцсетях". Среди участников были дети от 5 до 15 лет и около 200 взрослых. Их централизованно доставили в парк автобусами, а при входе выдали браслеты с именами вымышленных невест. По словам прокурора города Мо, церемония должна была транслироваться в соцсетях и была срежиссирована как постановка. Но детали вызвали настоящий шок.

Особое возмущение присутствующих вызвало тогда, когда они увидели девочку в свадебном платье и туфлях на 10-сантиметровых каблуках, которые, по словам очевидцев, были приклеены к ее ногам скотчем. Свидетели вспоминали мгновенную реакцию охраны, которая остановила церемонию.

Расследование показало, что британский организатор использовал поддельную личность, а также заказал участие статистов, чтобы создать иллюзию настоящего праздника. Прокуроры заявили, что он вербовал людей через сообщника из Латвии, создав схему, которая позволила обойти все проверки Диснейленда. Высший менеджмент парка заявил, что был дезинформирован и обманут, а также подал официальную жалобу в полицию.

По словам прокуроров, согласно медицинскому осмотру, ребенок не подвергался физическому или сексуальному насилию, не был принужден к участию в событии. Однако сама идея "свадебной постановки" с участием несовершеннолетней вызвала международный скандал.

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