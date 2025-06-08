Джареда Лето обвинили в сексуальном домогательстве: среди пострадавших были несовершеннолетние

Девять женщин выдвинули обвинения против фронтмена группы "30 Seconds to Mars" и актера Джареда Лето, утверждая, что он неподобающе вел себя в отношении их, в частности в отношении девушек-подростков. Эти обвинения, охватывающие период почти двух десятилетий, касаются инцидентов, которые, по словам женщин, происходили, когда они были несовершеннолетними.

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Согласно обличительному материалу, опубликованному изданием Air Mail, эти заявления годами циркулировали в Голливуде как "секрет Полишинеля" и теперь стали публичными. Представители Джареда Лето пока не прокомментировали ситуацию, однако ранее один из его представителей опроверг все обвинения в заявлении для источника.

Одной из первых, кто публично выступил с обвинениями, стала 30-летняя диджейка из Лос-Анджелеса Элли Тейлз. Она опубликовала в Instagram Stories пост из Facebook 2012 года, где утверждала, что Джаред Лето, которому в то время было 40 лет, напал на нее, когда ей было 17.

"Ты не чувствуешь себя в Лос-Анджелесе, пока Джаред Лето не попытается навязать тебе себя за кулисами... в килте... И снежной шапке", – написала она. Тейлз отметила, что Лето знал ее возраст, но "ему было все равно", описывая его действия как "хищнические, ужасные и неприемлемые".

Вторая женщина, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что Лето обратился к ней в 2006 году, когда ей было 16. По ее словам, во время ночных разговоров их общение "переросло в сексуальное", и Лето задавал ей вопросы сексуального характера.

33-летняя модель Лора Ла Рю утверждает, что познакомилась с Лето в 2008 году на благотворительном мероприятии, когда ей было 16, а ему 36. Она заявляет, что Лето, зная ее возраст, все же попросил ее номер телефона, а впоследствии пригласил в свой дом в Лос-Анджелесе, где "флиртовал" и "дразнил" ее. Ла Рю также утверждает, что в какой-то момент Лето зашел в комнату, где она была, полностью голым. Представитель Лето опроверг эти заявления, отметив, что общение не содержало "ничего сексуального или неуместного", и Ла Рю позже даже подавала заявку на работу личным ассистентом Лето, что модель отрицает.

Другие источники, на которые ссылается статья, описывают вечеринки в доме Лето в Лос-Анджелесе, где соотношение участников составляло 60 "очень молодых женщин и четырех-пяти мужчин". Также утверждается, что гостей поощряли купаться голышом. Публицист Джареда Лето заявил, что актер "не употреблял алкоголь и наркотики более 35 лет".

Еще одна анонимная обвинительница рассказала, что познакомилась с Лето в клубе для лиц старше 18 лет, когда ей было 20. Она описала его как "странного человека" и отметила, что их отношения, начавшиеся с флирта по СМС, обострились после того, как ей исполнилось 18. По ее словам, Лето якобы "вытащил свой пенис и начал мастурбировать" во время одного из визитов к нему домой, а также просил "плюнуть на него".

В 2016 году сообщалось, что Джаред Лето присылал своим коллегам по фильму "Отряд самоубийц" использованные презервативы. Однако в 2017 году в интервью SiriusXM актер опроверг это, заявив, что это "не было правдой", сообщает Daily Mail. В то же время он признался, что посылал им "смешные", "абсурдные или возмутительные" подарки.

Адевале Акиннуойе-Агбадже, сыгравший Крокодила-убийцу в "Отряде самоубийц", рассказал в интервью E! Online в 2016 году, что Лето посылал ему "липкие журналы Playboy" и "мертвую свинью" другим актерам. Акиннуойе-Агбадже отметил, что это "объединило их как группу, потому что потом они настроили себя против него".

Ранее OBOZ.UA писал, что Джаред Лето цинично поддержал российских актеров на премии BAFTA 2025, где победил фильм о войне в Украине.

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