Ветеранка-победительница 'Танцев со звездами' честно призналась, почему бросила парня через два месяца после потери ноги

Победительница спецвыпуска шоу "Танцы со звездами" Руся Данилкина призналась, что после ранения на войне отказалась от отношений, которые добавляли ей стресса, и поэтому разорвала их через два месяца после потери ноги. Она не смогла совместить процесс принятия нового тела с постоянными конфликтами и ревностью со стороны избранника.

О личной жизни Данилкина рассказала в интервью Маше Ефросининой. Ветеранка призналась, что после ранения ее жизнь кардинально изменилась, а партнер якобы не смог принять эти трансформации.

"На самом деле все очень сильно изменилось. Человек не мог понять то, что я другая и моя жизнь теперь другая. Когда случались какие-то вопросы, из-за которых я начинала нервничать, я задумалась: мне и так тяжело (первый месяц после ранения), я до сих пор это не могу воспринять, мне сложно быть в своем теле. Проходить все этапы восстановления с различными препятствиями, которые встречаются в твоей жизни – первый выход на улицу, первое кафе – все это тригерит и доводит до слез. Если есть еще дополнительный фактор, который может портить настроение, я поняла, что лучше поставить стоп", – объяснила она.

Данилкина отметила, что в тот момент выбрала себя: "Я подумала, что мне лучше быть одинокой, но морально спокойной". Она призналась, что после ранения боялась остаться одна на всю жизнь и переживала, что человек с ампутацией может быть "никому не нужен". В то же время со временем пришла к выводу, что каждый человек по-своему одинок.

По словам ветеранки, после разрыва в 2023 году она не вступала в новые отношения. Частично это связано с внутренними переживаниями и восприятием себя.

"Когда ты вступаешь в общение с мужчиной, ты чувствуешь свою ампутацию, начинаешь оценивать себя как женщину, свою привлекательность. Может, где-то меня это пугало", – отметила она.

Также Данилкина отметила, что ведет очень активный образ жизни – командировки, мероприятия, постоянная занятость – и не уверена, что каждому мужчине это будет комфортно.

Ранее в интервью Алине Доротюк ветеранка также подтвердила, что после ранения больше не состояла в отношениях. Она назвала одной из причин разрыва ревность партнера.

"Было несколько ссор, что я поняла: мне хватает слез и без этих ссор. Я и так каждую ночь плачу. И я выбрала себя", – сказала она тогда.

Данилкина подчеркнула, что сейчас не видит смысла в новых романах и сосредоточена на работе и служении другим. С 2023 года она работает в центре Superhumans во Львове, занимается реабилитацией военных, потерявших конечности, и ведет блог о жизни с протезом.

Справка. Руслана Данилкина, известная как Незламна Руся, – украинская ветеранка, которая в 18 лет добровольно вступила в ряды ВСУ. На фронте она служила оператором связи на Херсонском направлении.

Во время выполнения боевого задания ее автомобиль попал под артиллерийский обстрел, в результате чего военная получила тяжелые травмы и потеряла ногу.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 января Руся Данилкина вместе с хореографом Павлом Симакиным стала победительницей спецвыпуска "Танців з зірками". По результатам голосования зрителей и оценок жюри – Натальи Могилевской, Дмитрия Монатика, Екатерины Кухар и Дмитрия Дикусара – пара получила самые высокие баллы. В частности, украинцы собрали более 1 миллиона 639 тысяч гривен на прицельную эвакуацию для Superhumans Center.

