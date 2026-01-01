Украинцы выбрали победителя 'Танцев со звездами' и собрали ошеломляющую сумму для ВСУ

В ночь на 1 января объявили победителей спецвыпуска "Танцев со звездами", который состоялся 28 декабря. Триумфаторами стали ветеран войны Руся Данилкина и хореограф Павел Симакин.

Напомним, что на паркет вышли 12 звездных пар и показали свои впечатляющие хореографические перформансы. Жюри проекта распределили свои баллы во время эфира. Финальные результаты объявили в эфире канала "1+1" сразу после выступления президента Украины Владимира Зеленского.

Как проголосовали украинцы

Линии голосования для телезрителей открылись 28 декабря в 20:00 и работали до 00:00 тридцатого числа. Важно отметить, что каждый балл стал не только поддержкой для пары, но и донатом на прицельную эвакуацию Superhumans Center. Эта современная система помогает транспортировать военных с тяжелыми ранениями.

Украинцы собрали более 1 миллиона 639 тысяч грн. Это – 306 эвакуаторов для украинских воинов.

Наибольшее количество баллов украинцы отдали Руси Данилкиной и Павлу Симакину. Ветеран-победительница отметила, что не шла на проект за победой. Целью героини было помочь собрать средства для военных ВСУ.

Оценки членов жюри

Судьи спецвыпуска шоу "Танцы со звездами", которыми стали Наталья Могилевская, Дмитрий Монатик, Екатерина Кухар и Дмитрий Дикусар, тоже выше всего оценили выступление ветерана войны Русланы Данилкиной и хореографа Павла Симакина. Каждый из членов жюри отдал паре по 10 баллов, что и принесло ей победу в этом этапе проекта.

Баллы для других участников распределились так:

KOLA и Сергей Ефремов – 40 баллов

Павел Текучев и Анна Карелина – 39 баллов

Никита Добрынин и Анна Манжула – 39 баллов

Наталка Денисенко и Антон Нестерко – 39 баллов

Натали Солоник и Александр Прохоров – 38 баллов

Женя Галич и Яна Цибульская – 38 баллов

Григорий Решетник и Юлия Сахневич – 38 баллов

Даша Квиткова и Евгений Кот – 37 баллов

Василий Байдак и Nadine – 36 баллов

Неля Шовкопляс и Макс Леонов – 35 баллов

Наталья Островская и Виталий Загоруйко – 35 баллов

Каким было выступление Руслана Данилкиной и Павла Симакина

Руслана Данилкина и Павел Симакин поразили аудиторию страстной румбой. Они продемонстрировали на паркете не только впечатляющую хореографию, но и настоящий водоворот эмоций, который коснулся сердец зрителей без дополнительных спецэффектов или сценических конструкций.

Эта бешеная энергия не осталась и без внимания судей. Как подчеркнула Екатерина Кухар, во время перформанса пары сексуальные флюиды заполонили танцевальную площадку.

Заметим, что Руслана Данилкина добровольно стала на защиту Украины, когда ей было всего 18 лет. Во время службы она была связисткой на Херсонском направлении. 10 февраля 2023-го кардинально перевернуло жизнь Данилкиной, ведь из-за вражеской атаки она получила тяжелое ранение, в результате которого потеряла ногу.

