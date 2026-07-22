Весила 130 кг: звезда "Квартала", которая уменьшила желудок, раскрыла новые цифры на весах. Фото до и после

Украинская юмористка и звезда "Квартала 95" Анастасия Ткаченко рассказала, насколько похудела после операции по уменьшению желудка. По словам знаменитости, ее максимальный вес составлял 130 килограммов, а теперь она видит на весах цифру 99,5.

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О своей трансформации артистка рассказала в проекте "Наодинці з Гламуром". Она отметила, что прекрасно чувствует себя в новой форме, однако до сих пор не может привыкнуть к тому, что ее преображению уделяют столько внимания.

"Мой максимум был 130 килограммов, сегодня на весах было 99,5. Чувствую себя прекрасно. Не могу смириться с этим преображением, потому что ему уделяют слишком много внимания. Я всем очень благодарна, но пока не готова говорить об этом широко, потому что еще нахожусь в процессе", – поделилась юмористка.

Анастасия Ткаченко также подчеркнула, что у нее нет "идеальной" цифры на весах, которой она хотела бы достичь. Юмористка просто работает над улучшением своего здоровья, ведь чувствует себя уверенно в любой форме.

"Многие считают, что если человек полный, то он не может излучать уверенность в себе, сексуальность, красоту и все остальное. Внутри меня ничего не изменилось, я только стала более здоровым человеком", – подчеркнула знаменитость.

Что известно о хирургическом вмешательстве

О переносе бариатрической операции Анастасия Ткаченко впервые сообщила 16 марта. Тогда она не вдавалась в подробности хирургического вмешательства, лишь подчеркнула, что пошла на этот шаг не из соображений эстетики, а ради улучшения здоровья.

Уже в конце весны звезда "Квартала" подробно рассказала об операции. Она откровенно отметила, что легла под нож хирурга из-за серьезных проблем со здоровьем, в частности, угрозы цирроза печени и развития сахарного диабета в будущем.

"У меня начались проблемы с печенью летом 2025 года. Я обратилась к врачам, которые провели все обследования. И мне сказали, что нужно что-то делать. Одной из альтернатив была бариатрическая операция, которая давала мне возможность достичь тех результатов, которых я хочу добиться в плане здоровья – уменьшить печень. К тому же у меня уже начинался сахарный диабет, разумеется, из-за лишнего веса. Все эти нюансы были связаны с лишним весом", — поделилась юмористка.

За полгода до операции Ткаченко полностью отказалась от алкоголя и четко осознала, что больше никогда не должна возвращаться к этой вредной привычке. По словам юмористки, она шла на хирургическое вмешательство с четким пониманием: ее жизнь кардинально изменится.

В целом операция длилась около четырех часов и стала для артистки как физическим, так и психологическим испытанием. В первые дни после процедуры Ткаченко вообще ничего не ела, а со временем начала налаживать режим питания.

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