Сбросила 15 кг за две недели: актриса 'Квартала', которая уменьшила желудок, рассказала о серьезных проблемах со здоровьем

Звезда "Квартала" Анастасия Ткаченко после бариатрической операции, которая прошла в начале марта, резко похудела – за первые две недели она потеряла 15 килограммов, а всего менее чем за два месяца – уже 19 кг. Артистка объяснила, что решилась на хирургическое вмешательство из-за серьезных проблем со здоровьем, в частности угрозы цирроза печени и возможного развития сахарного диабета в будущем.

Юмористка рассказала во влоге из больницы, что ее состояние резко ухудшилось в 2025 году. После полного обследования врачи зафиксировали критические показатели: печень была увеличена, а жировая болезнь органа прогрессировала.

"У меня начались проблемы с печенью летом 2025 года. Я пошла к врачам, которые сделали все обследования. И мне сказали, что мне надо сделать. Одной из альтернатив была бариатрическая операция, которая давала мне возможность достичь тех результатов, которые я хочу получить по здоровью – уменьшить печень. Плюс, я уже шла к сахарному диабету, разумеется, из-за лишнего веса. Все эти нюансы были связаны с лишним весом", – поделилась Ткаченко.

По словам врачей, ситуацию осложняло сочетание ожирения и предыдущего образа жизни, включая употребление алкоголя. Артистку прямо предупредили о рисках.

"Жирение" печени стоит на втором месте развития цирроза после алкоголя. Если есть и то, и то – это очень плохо", – пересказала она выводы медиков.

Именно поэтому решение об операции было не вопросом внешности, а необходимостью. Важным шагом перед вмешательством стал полный отказ от алкоголя – еще за полгода до операции. И теперь этот запрет является пожизненным.

"Я уже полгода не пью. И знаю, что после операции алкоголь для меня – это просто смерть, – сказала она. – Я пошла на операцию с четким пониманием, что моя жизнь изменится. Я должна изменить пищевые привычки и работать с головой".

Операция длилась около четырех часов и стала серьезным испытанием как физически, так и психологически. Артистка не скрывает, что боялась самого худшего.

"Я очень боялась наркоза. Больше всего я боялась, что умру. Потому что существует большая вероятность умереть, когда идет хирургическое вмешательство. Но если ничего не делать с моим состоянием, то получается, что вероятность умереть раньше и быстрее тоже велика. И ты выбираешь: или продлить себе жизнь с риском умереть, или прожить еще несколько лет и все равно умереть", – призналась Ткаченко.

Первые дни после операционного вмешательства были самыми сложными: сильная боль, ограниченная подвижность и фактическое отсутствие еды. Несколько дней она не ела совсем, а затем перешла исключительно на протеиновые напитки.

Именно из-за такого жесткого режима питания вес начал стремительно снижаться. "За первые две недели у меня ушло 15 кг из-за того, что я ничего не ела. По состоянию на 23 апреля – ушло 19 кг", – сообщила юмористка.

После этого Ткаченко постепенно начала вводить пюреобразную и твердую пищу, однако порции остаются минимальными. В то же время она подчеркивает: операция – это лишь инструмент, а не гарантия результата. Без изменения образа жизни эффекта не будет. Именно поэтому сейчас юмористка дополнительно занимается пилатесом и падел-тенисом.

"Всю жизнь я буду есть мало? Да, это нормально – есть мало. Сейчас моя порция – примерно 60 граммов, – объяснила артистка. – Я буду пожизненно есть мало. Это мой сознательный выбор".

16 марта Анастасия Ткаченко впервые сообщила, что перенесла операцию по уменьшению желудка. Тогда она обнародовала фото после вмешательства и объяснила причины своего решения.

"Мне сделали бариатрическую операцию, – написала она. – Это решение – о здоровье. Не об эстетике. О честности с собой".

Як писав OBOZ.UA, на знімках, які публікувала пізніше, артистка показала перші зміни у зовнішності – вона позувала у повсякденному образі з квітами і виглядала помітно стрункішою.

