Похудел более чем на 14 килограммов: Иво Бобул впервые раскрыл причину своей резкой потери веса и почему консультировался с врачами

Народный артист Украины Иво Бобул впервые раскрыл подробности своего поразительного похудения более чем на 14 килограммов. Как отметил 73-летний исполнитель, резкая потеря веса никоим образом не связана с его здоровьем, а заняться фигурой он решил из-за того, что больше не чувствовал себя комфортно в тогдашней форме.

Видео дня

Изменения в своем внешнем виде знаменитость прокомментировал в проекте "Наодинці з Гламуром". Он также подчеркнул, что подошел к процессу похудения довольно осознанно, поэтому даже консультировался с врачами.

"Это мое личное желание. Было немного тяжело и на сцене, и в жизни. Я посоветовался с врачами, с семьей и решил немного сбросить вес. Стать красивым", – поделился певец.

Однако точное количество килограммов, которое удалось сбросить в ходе похудения, Иво Бобул раскрывать не захотел. На уточняющие вопросы журналистки он лишь кратко заметил, что это число превышает 14 кг.

Напомним, что впервые поразительные изменения во внешности Иво Бобула аудитория заметила в начале июня. Тогда администрация одного из отелей в Черновцах, где есть именной номер артиста, опубликовала его свежую фотографию, на которой было отчетливо видно, что он сбросил не один лишний килограмм.

Похудение Иво Бобула вызвало волну обсуждений в сети, а многие люди хотели узнать секрет такого поразительного преображения. Однако сначала знаменитость не желал рассказывать о причинах похудения, более того, на подобные вопросы отвечал с раздражением, мол, публике лучше интересоваться его творчеством.

"Я всегда говорю: вовремя заспиртовался. Так Бог дал. Опубликовали фото из отеля в Черновцах, где есть мой именной номер. Начали говорить: "Ого, он похудел". Сколько там грязи. Люди, вы с ума сошли или живете на другой планете? Люди стареют, и вы тоже будете такими. Пройди мимо, если я тебе не нравлюсь. Я не купюра, чтобы нравиться", – эмоционально говорил певец.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что 40-летняя Оля Цыбульская, которая похудела почти на 15 кг, продемонстрировала свою фигуру в прозрачном платье.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!