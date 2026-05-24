Телеведущая Ольга Фреймут вернулась из Лондона (Великобритания) в Киев всего за несколько часов до массированного российского обстрела столицы. Ночью 24 мая она вместе с детьми находилась в укрытии, а вскорее показала последствия атаки, из-за которой пострадала ее квартира.

В InstaStories Фреймут сначала опубликовала фото из автомобиля на паркинге, где спали ее сын и дочь. Ведущая написала, что они находились в укрытии во время ночной атаки РФ на столицу. Уже через час телеведущая показала поврежденное жилье: в доме взрывной волной выбило окна, а пол был усеян осколками стекла.

На обнародованном фото видно выбитое окно и повреждения внутри квартиры. Фреймут коротко подписала кадр: "Это страшная ночь. Моя квартира сейчас".

Как известно, вечером 23 мая телеведущая только приехала в Киев из Лондона вместе с детьми. Уже примерно через пять часов Россия осуществила одну из самых массированных атак на столицу за последнее время.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения Ольга Фреймут проживает с семьей в Лондоне, но периодически приезжает в Украину.

Массированная атака РФ на Киев началась в ночь на 24 мая. По предварительным данным, в течение первых минут враг выпустил по столице не менее восьми баллистических ракет типа "Искандер". Параллельно город атаковали ударные дроны.

По информации городских властей, по состоянию на утро было известно о 44 пострадавших, среди которых есть дети. Медики госпитализировали 28 человек, трое находились в тяжелом состоянии, а два человека погибли.

Разрушения и пожары зафиксировали фактически во всех районах столицы. Повреждения получили многоэтажные и частные дома, школы, общежития, бизнес-центры, автомобили, торговые объекты и станции метро. Из-за взрывной волны временно закрывали станцию метро "Лукьяновская", а также ограничивали работу входа на станцию "Крещатик".

