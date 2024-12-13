Верка Сердючка передала послание России со сцены в Амстердаме. Видео

Живой символ песенного конкурса Еровидение, украинская певица Верка Сердючка (настоящее имя – Андрей Данилко) выступила на вечеринке Het Grote Songfestivalfeest в Амстердаме, которая состоялась накануне. Среди артистов, порадовавших своим присутствием еврофанов, были самые популярные звезды конкурса – победители Евровидения 2024 Nemo, шведская исполнительница Loreen, ирландские артисты Bambie Thug.

Видео дня

На мероприятии также появились отечественные звезды – бронзовые призеры конкурса этого года Jerry Heil & alyona alyona и группа GO_A. На сцене Сердючка исполнила культовую песню "Dancing Lasha Tumbai", с которой представляла Украину на песенном конкурсе в 2007 году.

Однако вместо оригинального названия, которое зачитал ведущий, украинка произнесла "Russia Goodbye" и зажгла зал. Видео с концерта появилось в Instagram. За кулисами музыканты из разных стран тепло пообщались и сделали совместные фото.

Своим мощным перфомансом поразили участницы Евровидения 2024 от Украины – Jerry Heil & alyona alyona. Звезды исполнили песню "Teresa & Maria". Исполнение артисток не оставило равнодушными присутствующих на мероприятии, поэтому они не смогли сдержать слез. Знаменитости повторили выступление с песенного конкурса, надев аутентичные костюмы. Видео – смотрите здесь.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как организаторы Евровидения анонсировали новый "Кодекс поведения" для участников после прошлогодних скандалов. Какие правила изменятся – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!