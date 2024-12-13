Jerry Heil и аlyona аlyona впервые за долгое время спели хит 'Teresa & Maria' и довели зрителей до слез. Видео

Украинская певица Яна Шемаева, более известная под сценическим псевдонимом Jerry Heil, и ALYONA ALYONA (настоящее имя – Алена Савраненко) впервые за длительное время исполнили совместную композицию "Teresa & Maria". Этот чувственный трек впал в душу не только отечественным слушателям, но и иностранной аудитории, ведь принес Украине третье место на Евровидении 2024.

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Девичий дуэт спел свой хит на концерте Het Grote Songfestivalfeest, где появляются самые популярные артисты песенного конкурса, в Амстердаме, сообщили в Telegram-канале "Єврофани". Их исполнение не оставило равнодушными присутствующих на мероприятии, поэтому они не смогли сдержать слез.

Знаменитости почти полностью воспроизвели выступление, с которым представили Украину на международной арене. Jerry Heil и аlyona аlyona снова нарядились в впечатляющие костюмы, которые содержали настоящие латы, кольчугу и жженое платье. Дизайн луков был вдохновлен фигурой архангела Михаила, а главной целью стало воспроизвести образ тех, "кто на своих стальных плечах несет этот мир".

Звездный дуэт вызвал бурные эмоции у слушателей, которые, не отрывая глаз от сцены, наблюдали за выступлением. Хит "Teresa & Maria" коснулся глубины души многих еврофанов, поэтому они были не в состоянии сдерживать слезы.

Стоит отметить, что появление Jerry Heil и аlyona на одной сцене стало настоящей неожиданностью для многих ценителей их творчества. Дело в том, что после участия в Евровидение 2024 они почти перестали вместе появляться в публичном пространстве, что повлекло за собой слухи о вероятном конфликте между знаменитостями.

Однако аlyona аlyona объяснила, что между артистками не было никаких ссор, просто каждая из них "нырнула в свою жизнь".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Jerry Heil впервые за несколько лет спела "Охрана, отмена", но есть нюанс.

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