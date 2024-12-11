На Евровидении появится 'Кодекс поведения' для участников после прошлогодних скандалов: какие правила изменятся

Европейский языковой союз (EBU) 16 декабря введет несколько правил на Евровидении, которые должны гарантировать отсутствие скандальных инцидентов в последующих песенных шоу. Произойдет это на фоне расследования "неправомерного" поведения представителя Нидерландов на конкурсе в 2024 году и травли участницы от Израиля из-за военных действий страны.

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Теперь EBU внедрит Кодекс поведения, который будет касаться участников, медиа и команд на шоу. Все новые правила Европейский языковой союз объявил на официальном сайте.

Кодекс поведения

Кодекс поведения предписывает соблюдать местные законы, вежливо вести себя и запрещает проявлять политические предпочтения и вести нечестную конкуренцию. В случае нарушения этих норм представители своих стран и медиа могут потерять аккредитацию.

Для участников также создадут отдельные зоны, куда нельзя будет заходить членам медиа. Именно там командам можно будет собраться с мыслями, отдохнуть и настроиться на выступление. В частности, для участников также будет внедрено большее количество закрытых репетиций, куда не смогут попасть посторонние персоны. Это нужно, опять же, для качественной подготовки к выступлению.

График репетиций также планируют изменить. Его должны оптимизировать, чтобы у представителей стран было достаточно времени на отдых и прогулки по городу-хозяину, которым в 2025 году должен стать Базель, Швейцария.

"Нас объединяет музыка, и от нас всех зависит, останется ли Евровидение событием, способствующим единству, разнообразию и инклюзивности. Мы верим, что изменения, которые мы вносим в Базель 2025, сделают песенный конкурс наилучшим опытом для наших участников, персонала и зрителей", – сообщил Мартин Грин, новый директор EBU.

Напомним, с Евровидения 2024 дисквалифицировали представителя Нидерландов Йоста Кляйна из-за якобы насильственного действия в отношении работницы шоу. Нидерландский вещатель (Avrotros) отмечал, что причиной стало "угрожающее движение" по отношению к женщине, но артист ее не касался. Шведская газета Aftonbladet писала, что между участником и оператором произошла словесная стычка, в результате которой Кляйн повредил видеокамеру. Европейский вещатель (EBU) назвал его поведение "нарушением правил конкурса" и запретил выступать на сцене.

Ранее OBOZ.UA писал, что певца Slimane, представлявшего Францию на песенном конкурсе Евровидения 2024, обвинили в домогательстве. По данным потерпевшего, которым стал бывший член технической команды артиста, инцидент произошел в конце 2023 года после одного из концертов солиста.

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