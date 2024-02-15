Вера Брежнева о жизни и работе в России: со своей совестью я чиста

Певица Вера Галушка, известная под старым псевдонимом Вера Брежнева, долгое время строила свою карьеру в России, но с началом полномасштабной войны осудила вооруженную агрессию россиян и начала волонтерить и помогать Украине. После ее возвращения в украинское инфопространство многие до сих пор злятся на певицу из-за ее "темного" прошлого, впрочем, она утверждает, что никому ничего не виновата, а совесть ее чиста.

Брежнева рассказала в интервью журналу Elle, что хейт по отношению к ней есть только в сети, но в жизни все люди ее поддерживают. Впрочем, она и не ожидает, что злоба среди интернет-пользователей когда-нибудь исчезнет.

"Как уже стало понятно, артисты – это лишь вершина айсберга, которая вот так была на две страны. Но поскольку мы у всех перед глазами, то, конечно, легче всего что-то говорить нам. И это происходит только в интернете, в жизни я встречаю людей, с которыми мы поддерживаем друг друга, а в соцсетях – писали, пишут и будут писать", – рассказала певица.

Брежнева пытается не обращать внимание на негативные высказывания, ведь ей не о чем жалеть – певица еще с самого начала помогала украинцам и в "трудное время" со своим народом.

"Для меня самое важное, что в трудное время я со своей страной сердцем и душой. Для меня это имеет значение. Я сделала и делаю что могу. Только с собой мне просыпаться каждое утро и смотреть себе в глаза в зеркале. Со своей совестью я чиста ", – объяснила она.

По словам Брежневой, полномасштабное вторжение застало певицу в Италии, поэтому она с первых дней начала волонтерить на складах с гуманитарной помощью, но сил, чтобы все рассказывать в сети, не имела в то время.

"Так как тогда, с самого начала, я была в Италии, первое, что я сделала, – нашла ближайший склад гуманитарной помощи и пошла туда помогать. Мы с мамой работали там с утра до вечера с другими женщинами. И таким образом чувствовали себя частью большой-большой семьи, в которой все помогают друг другу, которая поддерживает свою страну в столь затруднительное время", – вспомнила женщина.

Ранее OBOZ.UA писал, что Вера Брежнева все еще не может полностью отказаться от русского языка. В соцсетях она часто использует и украинский, и русский.

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