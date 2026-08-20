Венецианский фестиваль отреагировал на протест Украины против скандального фильма "Дау": на чью сторону встали организаторы

Венецианская биеннале не согласилась с критикой со стороны Украины в связи с включением фильма "Дау" российского режиссёера Ильи Хржановского в основной конкурс 83-го Венецианского международного кинофестиваля. Организаторы заявили, что картина якобы не является российской, а утверждения украинской стороны о ее связях с РФ назвали ложными.

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Об этом сообщило итальянское агентство ANSA. Накануне Министерства культуры и стратегических коммуникаций и Министерства иностранных дел Украины выступили с совместным заявлением, в котором назвали появление "Дау" в конкурсной программе "крайне тревожным сигналом".

Украинские ведомства подчеркнули, что Россия использует культуру в качестве инструмента пропаганды и гибридной войны. По их мнению, предоставление престижной международной платформы проекту, имеющему связи с российскими сетями влияния, может способствовать легитимизации российского культурного присутствия за рубежом.

В частности, в Украине обратили внимание на историю финансирования "Дау". По данным украинских ведомств, к многолетнему проекту был привлечен российский бизнесмен Сергей Адоньев, который находится под санкциями США и Украины и, по оценке Киева, имеет связи с российскими властями. Также в заявлении подчеркивалась работа Хржановского над культурными проектами, которые получали российское финансирование.

Реакция Венецианской биеннале

У Венецианской биеннале, однако, представили другую версию: "Дау" – фильм немецкого производства, сопродюсерами которого являются Франция и Швеция. Среди его финансовых партнеров организаторы назвали Arte, WDR, Шведский институт киноискусства и нидерландский Hubert Bals Fund.

В заявлении также подчеркивается, что сам Хржановский больше не имеет российского гражданства, поэтому считать его россиянином якобы бессмысленно. По данным Биеннале, режиссер отказался от него и имеет гражданство Германии, Великобритании и Израиля.

Организаторы фестиваля также обратили внимание на его публичную политическую позицию в отношении российского вторжения в Украину. Как минимум, в РФ режиссера внесли в реестр "иностранных агентов".

Кроме того, созданная Хржановским совместно с журналистом Михаилом Зигарем организация XY в 2024 году была признана российской прокуратурой "нежелательной". По словам создателей, организация занимается противодействием российской пропаганде и поддержкой независимых культурных инициатив.

Венецианская биеннале также опровергла причастность бизнесмена Адоньева именно к фильму "Дау", который был представлен на фестивале. Там заявили, что россиянин был связан с проектом до 2019 года, еще до создания и представления конкурсной версии фильма.

"Дау": что известно о скандальном фильме

Проект "Дау" начался еще в 2006 году как замысел биографического фильма о советском физике, лауреате Нобелевской премии Льве Ландау. Впоследствии концепция картины существенно изменилась, а масштабный замысел превратился в многолетний кинематографический эксперимент.

Некоторые съемки проходили в Харькове, где были созданы огромные декорации советского научно-исследовательского института. Участники проекта, среди которых были как профессиональные актеры, так и непрофессионалы, в течение длительного времени жили в условиях, максимально приближенных к советской реальности. Съемки продолжались с 2008 по 2011 год.

В фильме есть сцены жестокости, психологического давления, сексуального характера и унижения. Особое возмущение вызвали кадры с участием младенцев. В 2020 году правоохранительные органы Харьковской области возбудили уголовное дело в связи с возможными пытками детей во время съемок. Речь шла об эпизоде, в котором младенцы находились в клетках и участвовали в постановке так называемого научного эксперимента.

Создатели "Дау" отрицали обвинения и утверждали, что во время съемок использовали муляжи медицинских приборов. В феврале 2021 года полиция закрыла уголовное дело, не установив состава преступления и не увидев в фильме пропаганды культа насилия и жестокости.

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