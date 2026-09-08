Мех, "голое платье" и леопард: крестница Путина Собчак продемонстрировала настоящую безвкусицу на красной дорожке в Венеции

Крестница российского диктатора Владимира Путина – телеведущая Ксения Собчак – опозорилась своим ужасным внешним видом на 83-м Венецианском международном кинофестивале. Пропагандистка продемонстрировала полное отсутствие вкуса, появившись на мероприятии в полупрозрачном наряде, акценты в котором расставила с помощью нескольких странных украшений.

Видео дня

Основой аутфита, в котором Собчак позировала на красной дорожке, стало бледно-розовое "голые платье" с корсетным верхом от итальянского дома моды Ermanno Scervino. Как отметили редакторы цифрового журнала о моде Design Space Magazine, крестница Путина дополнила наряд фактурными туфлями и аксессуарами от Prada.

Кружевное платье можно назвать самым удачным стилистическим решением Ксении Собчак при создании образа для кинофестиваля. На плечи она одела глупую лавандовую накидку из эко-меха, которую россияне уже успели окрестить "боа-чебурашкой" или "лежаком для собаки". В руке пропагандистка держала клатч с леопардовым принтом, который совершенно не соответствовал общей "эстетике" ее образа.

Ксения Собчак выделилась и нестандартной прической. Она сделала низкий гладкий пучок, а передние пряди уложила в виде волн.

Из-за абсолютного безвкусия ведущую уже высмеяли россияне в различных пабликах, более того, не удержалась от критики и аудитория итальянского журнала Di•Lei:

"А почему эта мартышка на кинофестивале? Кто ее одевал? Некрасиво, некомплиментарно. Клоун".

"Лежанку Барсика нацепила".

"Что это? Полная мерзость".

"Фестиваль дурного вкуса. Только бы привлечь к себе внимание".

"Я одеваюсь лучше, чем такие звезды".

"Ужасно. Корсетное платье ей совсем не идет".

"Боже мой! Как такое вообще возможно? Это делается только для того, чтобы о ней говорили".

Ранее OBOZ.UA сообщил, что крестница Путина Собчак в вульгарном образе грубо нарушила главное правило Каннского кинофестиваля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!