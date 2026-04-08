Великобритания запретила въезд скандальному артисту, который называл себя 'молодым Путиным'

Правительство Великобритании запретило въезд на территорию государства американскому рэперу Канье Уэсту из-за ряда его прошлых антисемитских, расистских и пронацистских высказываний. Это решение в свою очередь привело к отмене музыкального фестиваля Wireless Festival в Лондоне, где скандальный артист, который называл себя "молодым Путиным", должен был выступить хедлайнером.

Соответствующую информацию сообщило BBC. По данным Министерства внутренних дел, Уэст подал заявку на въезд в Великобританию 6 апреля, но получил отказ, ведь его присутствие на мероприятии "не будет способствовать общественному благополучию".

После принятия решения относительно рэпера организаторы Wireless Festival обнародовали заявление, где подтвердили отмену музыкального события и подчеркнули, что всем людям, которые успели приобрести билеты, будут возвращены средства. Отдельно они отметили, что осуждают любые проявления антисемитизма, а перед тем, как предложить Канье Уэсту стать хедлайнером, консультировались со "многими заинтересованными сторонами".

"Антисемитизм в любой форме является отвратительным, и мы осознаем его реальное и личное влияние. Как сказал Канье Уэст, он признает, что одних слов недостаточно, и, несмотря на это, все еще надеется получить возможность начать диалог с еврейской общиной в Великобритании", – сообщили представители фестиваля.

После объявления информации об отмене Wireless Festival премьер-министр Великобритании Кир Стармер сделал сообщение на личной странице в X, в котором подчеркнул, что Уэста вообще не нужно было приглашать в качестве хедлайнера мероприятия.

"Это правительство твердо стоит на стороне еврейской общины, и мы не прекратим борьбу с ядом антисемитизма и не остановимся, пока не победим его. Мы всегда будем принимать необходимые меры для защиты граждан и отстаивания наших ценностей", – написал политик.

Со своей стороны Канье Уэст на недавнем концерте заявлял, что хочет поехать в Лондон, чтобы "провести концерт, посвященный изменениям, который бы принес единство, мир и любовь через музыку". Как говорил рэпер, он осознает, что слов недостаточно, поэтому хочет показать личные изменения конкретными поступками.

Скандалы с Канье Уэстом

В прошлом году исполнитель в течение нескольких часов публиковал в социальных сетях оскорбительные и антисемитские сообщения, где, в частности, публично восхвалял Адольфа Гитлера. Среди самых возмутительных высказываний рэпера были:"Все белые люди расисты", "Евреи на самом деле ненавидят белых людей, а темнокожих используют", "Я люблю Гитлера".

Позже Канье Уэст перешел к оправданиям своего коллеги P. Diddy, которого признали виновным по двум пунктам обвинения в транспортировке людей с целью занятия проституцией. Рэпер заявлял, что Шон Комбс якобы не сделал ничего плохого и призвал Дональда Трампа освободить того из тюрьмы.

Что интересно, Канье Уэст уже сталкивался с проблемами из-за публичных антисемитских высказываний. В 2023 году артисту хотели запретить въезд в Австралию. Тогда он планировал познакомиться с родителями Бьянки Цензори, но, похоже, этого так и не произошло.

Отличился рэпер и откровенной поддержкой террористического режима Кремля. Канье Уэст называл себя "пророссийским человеком", более того, сравнивал себя с российским диктатором: "Я Путин. Я молодой Путин. Я осознал, что я как Владимир, когда понял, что культура – это нефть. Культура – это энергия. А я – король культуры последние 20 лет и продолжу быть им следующие 2000 лет".

