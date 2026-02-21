Литва внесла в черный список рэпера Гио Пику, который выступал в РФ, а потом неожиданно 'переобулся'

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович запретил въезд в страну российскому рэперу Георгию Джиоеву, более известному под псевдонимом Гио Пика. Артист должен был дать концерт в Вильнюсе 21 марта, однако этого так и не произойдет, ведь он не может пересекать границу государства как минимум до 19 февраля 2031 года.

Причиной занесения исполнителя в черный список стали неоднократные выступления в России во время большой войны. Соответствующую информацию сообщил литовский вещатель LRT.

Впервые вопрос о въезде Гио Пики в Литву поднял мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас в начале февраля. Чиновник раскритиковал многочисленные концерты рэпера в стране-агрессоре после 24 февраля 2022 года и призвал Министерство внутренних дел запретить ему пересекать границу государства. Позже с аналогичной просьбой к ведомству обратился министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

В результате Департамент миграции внес Гио Пику в публичный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву. Как сообщает вещатель: "решение основывается на положении Закона о правовом статусе иностранцев, который позволяет наложить запрет на въезд на срок до пяти лет, если есть серьезные основания полагать, что гражданин активно поддерживает или участвует в деятельности, которая нарушает международное право и нормы".

Что интересно, организаторы мероприятия пытались манипулировать фактами и представляли Гио Пику как "грузинского артиста, который выступал по всей Европе, Азии и США". Они подчеркивали, что певец родился в оккупированной Россией Осетии, поэтому якобы не может быть связан с "политическим, культурным или идеологическим пространством России".

Однако, как подчеркивает LRT, официальные биографии свидетельствуют о том, что Гио Пика родился в Тбилиси. Кроме того, организаторы концерта обошли вниманием, что он вырос в Москве и развивать свою карьеру начал в стране-агрессоре, а именно в Сыктывкаре.

К тому же, с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины артист решил занять молчаливую позицию, которой придерживался вплоть до конца 2025 года. Во время декабрьского концерта в Польше Гио Пика впервые обозначил свое отношение к войне и выразил поддержку украинцам, которые были вынуждены покинуть родные дома из-за действий врага.

"Здесь, наверное, большинство тоже покинули родной дом. Особенно хочется отметить эту тему у тех, кто покинул ее из Украины. Люди, мира вам, вашему дому", – сказал рэпер со сцены.

