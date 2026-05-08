Величественная могила в зарослях: блогер наткнулся на заброшенное место захоронения оперной дивы, о которой забыли

Байковое кладбище в Киеве стало местом захоронения многих украинцев, которые сделали неоценимый вклад в развитие нашей культуры, однако, к сожалению, с течением времени имена некоторых из них фактически канули в небытие. Такая судьба постигла Галину Сытникову-Шкотникову, которая в свое время была оперной дивой, а сейчас ее могила заросла большим количеством кустарников.

На место, где покоится артистка, наткнулся Винтажный блогер. Он обнародовал видео с Байково кладбища на личном YouTube-канале, где можно увидеть, что память Сытниковой-Шкотниковой увековечили величественным монументом, но с годами он почти затерялся в зарослях.

На верхней части памятника оперной певицы размещен бюст с изображением ее лица. На скульптуре кое-где начали появляться трещины, а белая поверхность покрылась пятнами. Чуть ниже можно увидеть ее фотографию, которая уже выцвела на солнце, и годы жизни: 1910–1963. Забор вокруг могилы Галины Сытниковой-Шкотниковой поржавел, из-за чего начал разрушаться.

На месте захоронения оперной дивы можно увидеть старые искусственные цветы, что дает понять, что раньше сюда приходили ее родные и близкие, чтобы поубирать. Однако теперь, похоже, не осталось кому ухаживать за могилой артистки, поэтому она заросла травой и покрылась сухими ветвями с деревьев рядом.

В открытых источниках отсутствует информация о жизни Галины Сытниковой-Шкотниковой. Известно лишь, что она была артисткой оперы, а в 50-х годах преподавала во Львовской консерватории.

Чтобы могила исполнительницы полностью не канула в небытие, блогер решил привести ее в надлежащий вид. Он убрал все ненужные растения, покрасил забор и буквы на памятнике.

