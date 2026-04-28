Сюда 50 лет не ступала нога человека: запущенный вид могилы выдающейся украинской художницы шокировал сеть

Украинская художница декоративно-прикладного искусства Алла Бушен в свое время создала множество впечатляющих эскизов вышивок для рушников, блузок и скатертей, а в Киеве несколько лет назад даже проводили выставку, посвященную творчеству ее семьи. Однако, несмотря на весомый вклад в нашу культуру, за ее могилой на Байковом кладбище долгое время никто не ухаживал.

В видео, что появилось на YouTube-канале "Винтажного блогера", можно увидеть, что на памятнике очень сложно четко разглядеть имя Аллы Бушен, а забор вокруг него покрылся ржавчиной и начал деформироваться. Как отметил автор ролика, судя по состоянию могилы, можно сделать вывод, что сюда не ступала нога человека по меньшей мере 50 лет.

Место захоронения художницы заросло большим количеством кустарников, высота части из которых почти достигла верхушки забора. Кроме того, ветром туда занесло немало сухих веток с деревьев рядом.

Заброшенный вид могилы Аллы Бушен стал настоящим шоком для пользователей сети. В комментариях под видео юзеры начали выражать обеспокоенность тем, что места захоронения выдающихся украинских художников со временем начинают кануть в небытие.

"А мы еще хотим жить в мире, согласии и достатке! Когда забываем прошлое, свою историю, тех, кто уже ушел в вечность, то так и будет хаос в нашей жизни. Очень больно, что не воспитывают наше общество с благодарностью, кто каждый день строил своим потомкам настоящее".

"В который раз убеждаюсь в том, что пока ты нужен, тебя помнят. А дальше упоминание под какую-то дату".

"Жаль из-за такого отношения к выдающимся украинцам".

Однако автор ролика все же не оставил могилу Аллы Бушен в запущенном состоянии. Он убрал все кустарники, покрасил забор и оставил искусственные цветы.

Что известно о художнице

Алла Бушен родилась 21 сентября 1881 года в польском городе Замостье. Некоторое время она училась в рисовальной школе Общества поощрения искусств в Санкт-Петербурге, Россия, а затем переехала в Киев.

В украинской столице Бушен работала преподавательницей, а в период с 1930 по 1954 годы была художницей по вышивке экспериментальной мастерской Украинского художественного промышленного союза. Она создавала эскизы узоров для одежды и рушников. Работы, вышитые по рисункам художницы, экспонировались в Польше и Франции. Алла Бушен отошла в вечность 30 апреля 1954 года в Киеве.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в сети показали плачевное состояние могил народных артистов и выдающихся украинцев.

