Ведущий 'Орла и Решки' Синельников снова станет отцом: фото беременной жены

Соавтор шоу "Орел и Решка" Евгений Синельников поделился радостной новостью – он готовится во второй раз стать отцом. Жена украинского тревел-ведущего уже имеет довольно заметный живот, что видно на новых фотографиях супругов.

Известием режиссер поделился на своей странице в Instagram по случаю 44-го дня рождения. В комментариях его подписчики и медийные коллеги поздравили пару с будущим пополнением.

В праздничном посте Евгений Синельников намекнул, что его жена Наталья уже на довольно поздних сроках, а значит, малыш появится на свет очень скоро.

"Сегодня мне 44 сегодня. Много поздравлений, много подарков, но главный подарок сделала моя Наташа... точнее мы вдвоем это сделали. Уже вот-вот я снова стану молодым отцом. И от этого бабочки в животе", – написал ведущий.

Новость пара проиллюстрировала фотографиями из совместного архива. На одной из них даже видно будущего малыша. Правда, пока на УЗИ-снимке.

Кадры были сделаны в разных локациях и образах. Пол ребенка будущие родители не разглашали, как и не делились планами относительно имени малыша.

Напомним, что у Евгения Синельникова уже есть 13-летний сын Алексей от предыдущего брака с Еленой Голуб. Он живет за границей, но иногда навещает папу в Украине.

"Он очень любит путешествовать по Украине, мы ездили в Карпаты к родителям, в Закарпатье – к друзьям. Много путешествовали, ему очень нравится. Накупил себе вышиванок, барток, шляп... Кайфует. И мы все кайфуем, потому что самое главное – когда семья рядом", – рассказывал ведущий.

Со второй женой Евгения объединила общая трагедия. В 2022 году они попали в оккупацию в Буче, а затем в том же доме сыграли свадьбу. Фотографиями делились друзья и родные пары.

Как писал OBOZ.UA, со своей первой женой Еленой Синельников развелся из-за работы. По его словам, они остались в дружеских отношениях.

