Ведущий 'Орла и Решки' раскрыл самый большой секрет шоу: золотая карточка действует не так, как показывают

Ведущий популярной туристической программы "Орел и Решка" Евгений Синельников раскрыл, как работает знаменитая золотая карточка во время ночевок в отелях. По правилам шоу, два ведущих кидают монетку и именно она решает, кто будет жить в роскоши, а кто на 100 долларов. Синельников рассказал, что режиссеры проекта пытаются сэкономить, поэтому в дорогих отелях никто не живет все 3 дня, пока продолжаются съемки.

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Он отметил в интервью "33 запитання", что съемочная группа действительно арендует ценный номер, но только на одну ночь. Синельников признался, периодически в комнате устраивают тусовку всей командой.

"С золотой картой в классном отеле ты спишь одну ночь, а съемки трое суток. То есть ты приехал, переночевал, вы отснялись, ты переночевал, еще один день, ты переночевал. То есть у тебя пять ночевок и только одна с золотой картой, или в хостеле. То есть все равно вся группа собирается в одном отеле, все равно у всех есть этот отель, все равно вещи и чемодан приезжают в этот отель. Но если я выиграл пятизвездочную гостиницу, то эта ночь у меня будет там", – признался ведущий.

Он также рассказал, что гонорар ведущих и команды не зависел от количества работы, ведь все получали фиксированную заработную плату. Однако сумму он решил не рассекречивать, потому назвал это коммерческой тайной.

"Не в гонорарах дело. У нас была заработная плата. Она не была очень большой. Не буду рассказывать, потому что это все равно коммерческая тайна. Ее не меняли, пять программ ты снял или одну. Мы все работали за заработную плату. И уже в конце года, если фирма зарабатывала, то мы, согласно нашей процентной ставке, уже деребанем. Такого, чтобы гонорар прыгал, не было", – объяснил он.

Ранее OBOZ.UA писал, что Евгений Синельников предположил, почему на самом деле молчит о преступной войне на родине его коллега по программе "Орел и Решка", певица Регина Тодоренко.

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