Ведущая 'Аферистов в сетях', которая весила 40 кг, показала свою фигуру после праздничных застолий и напугала сеть. Видео

Украинская ведущая Елена-Кристина Лебедь, известная аудитории благодаря проекту "Аферисты в сетях", показала фанатам, как выглядит ее фигура после всех зимних праздников. Телезвезда, которая раньше весила 40 килограммов, одела обтягивающий розовый комбинезон и потанцевала под новогоднюю песню, шутливо отметив, что таким образом "сгоняет с боков" все блюда, съеденные за этот период.

Видео дня

Соответствующий ролик она обнародовала на личной странице в Instagram. Однако наибольшее внимание аудитории привлек не юмористический концепт видео, а внешний вид ведущей, который несколько напугал пользователей сети.

Комбинезон с короткими шортами прилегал к телу Елены-Кристины Лебедь, что позволило хорошо рассмотреть ее очень стройную фигуру. Поэтому в комментариях под постом юзеры начали активно отмечать, что телезвезде совсем не нужно сбрасывать вес, мол, она и так слишком худая.

"Если будете сгонять все с боков – совсем исчезнете. Не прыгайте так, энергосберегающий режим!"

"Худенькая очень".

"Кристина, не сгоняй, пусть немножко останутся (бока. – Ред.)".

"Вам нужно есть 24 часа в сутки. С наилучшими пожеланиями!"

"Вам уже некуда ничего сгонять, Елена. Вы уже такая красивая, зачем издеваться над собой?".

"Страшно смотреть..."

Что интересно, как в прошлом году рассказывала Елена-Кристина Лебедь в эксклюзивном интервью OBOZ.UA, такую фигуру она имеет от природы и не делает ничего экстраординарного для поддержания формы. Большую часть взрослой жизни ведущая видит одну и ту же цифру на весах.

"Я вешу 40 килограммов. Но, честно говоря, всю жизнь держусь в одной цифре. Видимо, у меня такой организм, который еще давно сам себе решил: "Ешь – не ешь, все равно будешь весить столько". Хотя, конечно, определенные ограничения у меня есть: я веганка, мяса не употребляю. Но в целом – все, что попадает в организм, очень быстро сгорает", – делилась ведущая.

Во время разговора телезвезда высказалась и о судьбе реалити-шоу "Аферисты в сетях", суть которого заключается в разоблачении мошеннических схем в интернете. Создатели проекта имели целью предостеречь зрителей от неприятных ситуаций, в которые попадали главные герои. Шоу принесло Елене-Кристине Лебедь узнаваемость, а в будущем она хочет его возобновить.

"Часто слышу, что программа действительно полезная, и зрители хотят увидеть новый сезон. Сейчас мы как раз работаем над ее переформатированием – хотим сохранить актуальность, но подать немного иначе. Мы не планируем кардинально все менять, добавим свежие элементы, новые акценты. Предложим – а дальше увидим. Но суть остается неизменной: всем тем, кто решил подзаработать на чужом доверии, будем хорошо давать взбучку", – отметила ведущая.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезда "Аферистов в сетях" Елена-Кристина Лебедь опровергла самый популярный миф о шоу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!