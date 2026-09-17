Вдова Поклада вспомнила случай, когда Ротару прижали к стене из-за Повалий, и рассказала о песнях "хуторянки", которые уже никто не услышит

Вдова легендарного украинского композитора Игоря Поклада – Светлана, которая в свое время довольно тесно общалась с эстрадной певицей Софией Ротару, вспомнила случай, когда "хуторянка" столкнулась с пренебрежительным отношением из-за предательницы Таисии Повалий. Легенда отечественной сцены часто приходила пешком на концерты во Дворец "Украина", а однажды охрана прижала ее к стене, чтобы пропустить сторонницу путинского режима.

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По словам Светланы Поклад, тогда Ротару довольно спокойно отнеслась к этой ситуации и без лишних скандалов отправилась выполнять свою работу. Об инциденте она рассказала в интервью Дмитрию Гордону.

"Я хорошо помню, как она рассказала мне одну историю. Они (София Ротару и ее муж Анатолий Евдокименко. – Ред.) всегда ходили пешком во Дворец "Украина" на концерты. И вот они подошли к служебному входу, как подбежала охрана и говорит: "Быстро подойдите к стене. Сейчас будет проходить певица". И идет Повалий. Она говорит: "Мы с Толей посмотрели, постояли у стены, пропустили певицу и пошли", – поделилась вдова композитора.

Светлана Поклад также заговорила о многолетнем сотрудничестве своего покойного мужа с Софией Ротару. Ранее артистка часто выходила на сцену к поклонникам с песнями, музыку к которым написал Игорь Поклад, как например, "Тече вода", "Осень", "Світку зелений мій", "Краю мій лелечий" и другими.

Оказалось, что репертуар Софии Ротару должен был пополниться еще несколькими треками, которые композитор создал специально для нее, но в итоге этого так и не произойдет.

"Было написано несколько песен специально под нее, но на русском языке. Ясно, что их уже никогда никто не услышит", – рассказала Светлана Поклад.

Ранее OBOZ.UA писал, что Екатерина Бужинская рассказала, как дала отпор предательнице Таисии Повалий и использовала ее, чтобы прославить украинский язык в РФ.

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