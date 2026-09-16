Певица Екатерина Бужинская заявила, что ее стремительный успех в конце 1990-х стал причиной напряженности в отношениях с нынешней "предательницей Украины" Таисией Повалий. По словам артистки, после ее выступления на премии "Человек года" в 1999 году Повалий настолько тяжело пережила успех младшей коллеги, что ей якобы даже вызвали "скорую".

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По словам артистки, именно тогда "предательница" начала воспринимать ее как конкурентку, хотя раньше они дружили семьями. Об этом Бужинская рассказала в интервью BLIK. В то же время певица подчеркнула, что историю о "скорой" обсуждали между собой люди, но точно неизвестно, действительно ли это произошло.

"Мы действительно дружили, и все было хорошо до того момента, когда я повзрослела и стала представлять угрозу для Повалий как конкурентка. Это стало ясно в 1999 году, когда на очень престижной премии "Человек года" я получила статуэтку в номинации "Юный талант" и перед верхушкой общества, сидевшей в зале, спела песню "Лід". Ходят слухи, что Повалий так тяжело переживала мой безумный успех, что ей даже "скорую" вызвали", – сказала артистка.

По словам Бужинской, до этого они с Повалий находились в хороших отношениях. Более того, именно старшая коллега в свое время помогла ей сделать важный шаг в карьере. Еще в начале карьеры именно Повалий разрешила ей исполнить свою песню "Востаннє" на российском телевизионном конкурсе "Утренняя звезда" в Москве. Для молодой певицы это была возможность заявить о себе перед многомиллионной аудиторией, но она сознательно выбрала украиноязычную композицию.

"Это был стратегический ход – появиться на этом телевизионном конкурсе было важно для моей будущей карьеры, ведь там была многомиллионная аудитория. Но мы решили, что будет хорошо спеть в Москве именно на украинском языке", – рассказала артистка.

Бужинская пояснила, что тогда они с Повалий и ее мужем, продюсером Игорем Лихутой, были близки. Запроданка не только согласилась на исполнение своей песни, но и ранее приглашала молодую коллегу на концерты. А вот на "Утренней звезде" Бужинская тогда стала финалисткой конкурса и вернулась в Украину уже популярной.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Таисии Повалий вынесли суровый приговор за поддержку России и пропаганду войны.

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