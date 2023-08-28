'Вас ждет сюрприз': Дмитрий Шуров подтвердил участие Украины в Евровидении-2024 и рассказал о нововведениях в нацотборе

"Суспільне Мовлення" подтвердило участие Украины в Евровидении-2024. Финал 68-го международного песенного конкурса запланирован на 11 мая следующего года в Швеции. Уже скоро в Украине стартует национальный отбор.

Видео дня

Продюсером нацотбора второй год подряд будет известный украинский музыкант Дмитрий Шуров (Pianoбой). Он раскрыл "Суспільному", что зрителей и участников в этом году ждут некоторые нововведения.

Так, Шуров сообщил, что принимать заявки на участие в нацотборе начнут уже на этой неделе.

"Обращаюсь сейчас ко всем: включайтесь, мы должны создать и выбрать следующую песню, которой будет гордиться страна, песню, которая покорит сердца всей Европы и зажжет новую звезду из Украины. В этом году вас ждет сюрприз — вы сможете сами выбрать одного из финалистов. Впереди много интересного", – поделился продюсер.

Глава делегации Украины на конкурсе Оксана Скибинская также подчеркнула, что в нацотборе на Евровидение будут нововведения, которые позволят украинцам "еще больше приобщиться к принятию ключевых решений отбора".

Отметим, Евровидение-2024 будет проходить в шведском Мальме, поскольку страной-победительницей в этом году стала Швеция и ее представительница Loreen.

Известно, что это третий раз, когда конкурс будет проходить в Мальме. Ранее музыканты и еврофаны собирались там в 1992 году и в 2013-м. Последний раз, к слову, также после победы Loreen. Полуфиналы запланированы на 7 и 9 мая 2024 года, а вот грандиозный финал – 11 мая.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал:

– Какое место на Евровидении-2023 заняла Украина. Нашу страну представлял дуэт TVORCHI с композицией Heart of Steel.

– О чем победная песня Loreen Tattoo и почему ее обвиняли в плагиате.

– Как проголосовали телезрители и почему их голоса изменили турнирную таблицу.

– Кто отдал Украине 12 баллов, а также кому отдало самую высокую оценку наше национальное жюри.

Только проверенная информация у нас в Telegram-каналеObozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!