'Я был немного в шоке': Клопотенко рассказал подробности встречи с Залужным в Лондоне

Шеф-повар Евгений Клопотенко признался, как проходила его встреча с бывшим главнокомандующим ВСУ, а ныне послом Украины в Великобритании Валерием Залужным в Лондоне несколько недель назад. Ресторатор также рассказал, что его целью путешествия в Англию была организация благотворительного ужина.

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Клопотенко был удивлен, что с ним заговорил Залужный, но еще больше его поразил суровый взгляд посла. В интервью "33 вопроса" он рассказал, что смотреть ему в глаза было не по себе.

"Встреча с Залужным прошла хорошо, я был немного в шоке. Когда я подошел, он такой: "Добрый день, Евгений!" Не знал, что ему сказать. Потом он посмотрел мне в глаза. А смотреть в глаза Залужном... немного мне было неловко", – рассказал ресторатор.

Он отметил, что ездил в Лондон, чтобы организовать званый ужин, который имел благотворительную составляющую для помощи военным. Тогда Клопотенко узнал, что Валерий Залужный не любит самое важное блюдо украинской кухни – борщ.

"Я был очень удивлен, что он не любит борщ. Я сказал, что я придумаю такой борщ, в который он точно влюбится. Это моя миссия", – добавил ресторатор.

Шеф-повар активно распространяет знания об украинской кухне по миру, потому это стало еще одной темой для разговора с послом. Он интересовался, какой вклад может сделать, чтобы англичане больше знали о наших традиционных блюдах.

"Говорили о разных вещах, где я могу быть соприкасающимся? О развитии украинской кулинарии, презентации украинской кулинарии на английском пространстве. Вот такая была встреча о сотрудничестве Британии и Украины", – отметил он.

Ранее OBOZ.UA писал, что Евгений Клопотенко признался, что ни разу не готовил для президента Украины Владимира Зеленского, хотя раньше не раз создавал блюда для его супруги Елены Зеленской. После начала полномасштабной войны для семьи главы государства начали действовать строгие запреты на еду.

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