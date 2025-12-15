Пятикомнатная квартира в центре Киева и не только: OBOZ.UA выяснил, какой недвижимостью владеет Андрей Данилко

Украинский шоумен Андрей Данилко, который выступает на сцене в эффектном образе Верки Сердючки, владеет довольно большим количеством недвижимости. На знаменитость оформлено пять квартир, а также одно нежилое помещение.

Что интересно, почти все объекты расположены в самом центре Киева. Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников.

В марте 2024 года Андрей Данилко оформил на себя пятикомнатную квартиру на улице Владимирской. Площадь недвижимости составляет 237.1 кв. м.

А вот на Крещатике шоумен имеет аж четыре квартиры в одном доме. Их площадь составляет 66.9 кв. м, 96.2 кв. м, 91,7 кв. м и 93,1 кв. м. Стоит отметить, что две недвижимости расположены по соседству.

Кроме того, Андрей Данилко владеет и нежилым помещением площадью 416.5 кв. м. Оно расположено на улице Редутная.

