В Украине заблокировали YouTube-каналы российских артистов-путинистов: кто попал в "черный" список

Популярный мировой видеохостинг YouTube "наказал" российских артистов, которые яростно пропагандируют прокремлевские нарративы и находятся в "черном списке" Совета национальной безопасности и обороны Украины. Платформа заблокировала на территории нашей Родины 31 канал путинистов.

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Об этом стало известно из официального Telegram-канала Центра противодействия дезинформации. Там подчеркнули, что основная часть заблокированных каналов – это ресурсы российских музыкальных исполнителей и деятелей культуры, которые поддерживают войну РФ против Украины, выступают на пропагандистских концертах или являются подсанкционными лицами.

В "черный" список YouTube попали, в частности:

Филипп Киркоров – после начала полномасштабной войны стал одним из главных рупоров путинской пропаганды. Певец приезжал на территорию временно оккупированной Горловки Донецкой области, чтобы устроить концерт для раненых оккупантов. Правда, тогда оккупанты высмеяли его, назвали выступление "петушиным" и попросили больше не появляться перед ними.

Григорий Лепс – путинист, который не только активно поддерживает геноцид украинцев, но и оказывает материальную помощь российским терористам. Он передавал оккупационным группировкам РФ так называемую гуманитарную помощь, а в 2023 году заявлял о готовности выплачивать по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк ВСУ. В связи с такой деятельностью СБУ заочно сообщила певцу о подозрении.

Сергей Лазарев – постоянно кричит на публике о "любви" к России, а свой "патриотизм" ярко проявил в июле 2022 года, присоединившись к пропагандистскому концерту "Za Россию" в Липецке. Кроме того, путинист называет украинцев "нацистами".

Валерия – артистка часто поет оды в честь российских захватчиков и просит их "как можно скорее возвращаться домой". А вот в 2025 году она отличилась особым цинизмом: записала видео, где исполняет советскую песню "С чего начинается родина" на фоне разрушенных россиянами домов.

Лариса Долина – чтобы угодить властям Кремля, предательница с радостью устраивает концерты для вражеской армии, более того, перечисляет средства на поддержку оккупантов.

Ирина Аллегрова – публично заявляла, что гордится и поддерживает действия российских террористов. Более того, певица оправдывала кровавую политику Владимира Путина.

Группа "Пелагея" – поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины и выступает на проправительственных концертах, за что в 2023 году попала под санкции СНБО.

Денис Майданов – голосовал за признание "независимости" так называемых "ЛНР" и "ДНР". За пропагандистскую деятельность его приговорили к 15 годам лишения свободы в Украине.

Юлия Чичерина – украинский суд приговорил поклонницу "русского мира" к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ее признали виновной в нарушении нескольких статей Уголовного кодекса, а именно: ч. 1, 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 1, 2 ст. 332-2 (Незаконное пересечение государственной границы Украины); ч. 1 ст. 338 (Оскорбление государственных символов); ст. 436 (Пропаганда войны); ч. 3 ст. 436-2 (Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, героизация ее участников).

Анна Нетребко – долгое время была одной из любимиц Кремля. В 2012 году оперная певица стала доверенным лицом диктатора Владимира Путина на "выборах", а в 2014-м финансировала пророссийских боевиков так называемой "ДНР". После начала большой войны Нетребко решила замалчивать геноцид украинцев.

Василий Герелло – уроженец Буковины, который публично призывал к агрессивной войне и не гнушался выступать на одной сцене с путинистами, из-за чего стал фигурантом дела СБУ.

Кроме того, как сообщили в Центре противодействия дезинформации, на YouTube заблокировали ресурсы компаний, подпадающих под санкции, в частности, Kaspersky Russia. Там подчеркнули: "Эти ресурсы работали на российскую пропаганду, прославляли военных преступников и поддерживали вооруженную агрессию РФ против Украины".

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