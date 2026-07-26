Чем провинились Лорак, Лолита и Седокова, чью музыку заблокировал YouTube: одна дружит с путинистами, а другую чуть ли не посадили за решетку

Платформа YouTube заблокировала на территории Украины официальные каналы семи российских и пророссийских исполнителей, находящихся под санкциями СНБО. В список попали уроженки Украины Ани Лорак, Лолита Милявская и Анна Седокова.

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Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации. Всех троих объединяет не только украинское происхождение, но и решение после начала полномасштабной войны не разрывать связей с Россией. Они продолжили зарабатывать на российской сцене, предпочли молчать о войне, но ни одна из них так и не встала на сторону своей родной страны.

В то же время карьера каждой из них в последние годы сопровождается скандалами, репутационными потерями и громкими историями, которые регулярно попадают в новости. OBOZ.UA собрал самые резонансные из них.

Кстати, полный список артистов, которых заблокировал YouTube в Украине, выглядит следующим образом:

Николай Басков

Лолита Милявская

Стас Михайлов

Ольга Бузова

Ани Лорак

Анна Седокова

Александр Розенбаум

Ани Лорак: российский паспорт не сделал ее "своей"

После начала большой войны Ани Лорак окончательно сделала выбор в пользу России. Она не комментировала полномасштабное вторжение, продолжила выступать перед российской публикой, а впоследствии получила паспорт РФ. Казалось бы, этот шаг должен был окончательно закрепить ее место в российском шоу-бизнесе, однако все получилось наоборот.

Даже после смены гражданства артистка так и не стала "своей" для сторонников кремлевской политики. Российские активисты и чиновники начали требовать, чтобы она открыто поддержала так называемую "СВО". Из-за отказа сделать это концерты Лорак один за другим начали отменять в разных городах России, а организаторы все чаще отказывались сотрудничать с певицей.

Когда же артистка попыталась ответить критикам, ситуация только ухудшилась. Она заявила, что у ее недоброжелателей якобы "обострение психических заболеваний". После этого в российском сегменте соцсетей ее начали массово высмеивать.

В частности, люди из ее ближайшего окружения рассказывали российским медиа, что после брака с Исааком Виджраку, который называет себя "африканским шаманом", Лорак стала очень отстраненной и почти каждый разговор сводит к темам "энергии", "вибраций" и "потоков".

Лолита: поддержка Кремля не спасла от унижений

Лолита Милявская много лет строила карьеру в России и не скрывала своей лояльности к кремлевской власти. Однако даже этого оказалось недостаточно, чтобы избежать скандалов и волны хейта.

Переломным моментом стала печально известная "голая вечеринка" блогера Анастасии Ивлеевой. После появления Лолиты в откровенном наряде и ее эпатажного поведения российская публика буквально обрушилась на артистку. Начали массово отменять концерты, а зрители сдавали билеты.

Пытаясь вернуть расположение аудитории, певица даже заявила о готовности помогать с восстановлением храма на оккупированной части Донбасса и повторяла российские пропагандистские тезисы. Однако и это не помогло. Впоследствии ее уволили из музыкального шоу "Суперстар", где она работала ведущей.

Парадоксально, но даже после всех реверансов в сторону Кремля Лолиту продолжали атаковать российские радикалы. Ей припоминают украинское происхождение, а пророссийские активисты требуют отменять ее концерты, обвиняя в "неблагонадежности".

Анна Седокова: молчание о войне и громкое расследование

Анна Седокова после 24 февраля 2022 года лишь один раз написала "Нет войне!", но вскоре удалила этот пост. С тех пор певица фактически перестала комментировать российское вторжение, зато продолжила работать в России, появляться на концертах, телевизионных шоу и музыкальных премиях. В октябре 2022 года ее внесли в санкционный список СНБО.

В конце 2024 года артистка оказалась в центре совершенно другого скандала. После смерти ее бывшего мужа – латвийского баскетболиста Яниса Тиммы – его семья начала требовать нового расследования. Близкие спортсмена убеждены, что именно Седокова могла психологически довести его до самоубийства.

Певицу уже допрашивали правоохранители, однако статус подозреваемой ей не присвоили. Несмотря на это, семья Тимми продолжала добиваться возбуждения уголовного дела и настаивала на проведении дополнительных экспертиз.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что у Ани Лорак до сих пор есть недвижимость в Украине. На имя певицы зарегистрировано девять объектов недвижимости, рыночная стоимость которых сейчас составляет миллионы долларов.

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