Не пожизненное заключение: украинский суд вынес приговор фанатке 'русского мира' Юлии Чичериной

24 февраля Шевченковский районный суд Киева вынес обвинительный приговор российской рок-певице Юлии Чичериной, которая открыто поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины. Суд назначил ей 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Обвиняемая сейчас находится на территории России. Несмотря на то, что в 2023 году Служба безопасности Украины заявляла о возможной перспективе пожизненного заключения, суд сообщил в Facebook, что определил наказание в виде 12 лет.

Чичерина признана виновной в совершении уголовных правонарушений:

ч. 1, 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1, 2 ст. 332-2 (Незаконное пересечение государственной границы Украины),

ч. 1 ст. 338 (Надругательство над государственными символами),

ст. 436 (Пропаганда войны),

ч. 3 ст. 436-2 (Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

"Судом установлено, что Чичерина Ю. Д., начиная с 2014 года начала активно поддерживать захватнические действия Российской Федерации против Украины и демонстрировать такую поддержку на широкую аудиторию, освещая свои действия в социальных сетях, платформах видеохостинга, интернет-страницах", – отметили в учреждении.

В частности, еще в 2022 году Чичерину обвиняли в посягательстве на территориальную целостность Украины и надругательстве над Государственным Флагом. В марте она совместно с российскими военными в Энергодаре сняла национальный символ с крыши здания мэрии. По украинскому законодательству ей должно было бы грозить за такие действия пожизненное заключение.

О подозрении Чичериной СБУ сообщила в 2023 году. По данным следствия, накануне нового года она обнародовала на собственном YouTube-канале видеообращение, в котором призвала украинских военных сдаваться в плен и угрожала им заключением в российских лагерях в Сибири. Впоследствии этот ролик распространили центральные пропагандистские ресурсы Кремля и Telegram-каналы подконтрольных РФ группировок.

Также следствие обратило внимание на ее поездку в оккупированную Еленовку после теракта в колонии, где содержались украинские военнопленные с "Азовстали". Там Чичерина выступала перед местными жителями и озвучивала заявления в поддержку оккупационной администрации.

Как сообщал OBOZ.UA, в разные годы путинистка регулярно выступала на оккупированных территориях Донбасса, а также публично заявляла о поддержке дальнейшего расширения военных действий России. В одном из эфиров российского телевидения она сообщала об угрозах в свой адрес и заявляла, что наняла охрану из-за якобы назначенного вознаграждения за ее голову.

