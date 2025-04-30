'Разбомбили соседнюю страну и поют на руинах': путинистка Валерия напугала россиян настоящим лицом 'русского мира'

Российская пропагандистка и эстрадная певица Валерия, известная поддержкой путинского режима, шокировала сеть очередным циничным "творческим" жестом. Незадолго до Дня победы, который в РФ давно превратился в культ войны и смерти, она записала видео, где исполняет советскую песню "С чего начинается родина" на фоне разрушенных домов.

Видео дня

На видео, опубликованном в YouTube, видны руины жилых зданий – такие же, какие российская армия оставляет после себя в украинских городах и селах. Валерия, словно не замечая апокалиптического пейзажа за спиной, поет о "родине", которая, похоже, для нее начинается именно с войны и разрушения.

Интересно, что путинистка предстала перед камерой в откровенном платье с обнаженным декольте, алыми губами и укладкой. В общем, в праздничном виде.

На этот диссонанс обратили внимание не только украинцы, для которых подобный контент – душевная рана, но и сами россияне. Они возмутились из-за пропагандистского видео и романтизации войны.

"Видимо, теперь это лицо нашей родины";

"Поет, старается, но не коснулось исполнения, а глубокое декольте и фон никак не вяжутся с содержанием этой песни. Это куда ее занесло, чтобы спеть о родине? И почему в Instagram этой исполнительницы другие картинки родины?";

"Кринж... Разбомбили соседскую страну и поют на руинах. С чего начинается родина?! С войны? Со смерти? Очень даже наглядный пейзаж, с чего начинается ваша родина. С разбомбленных городов, стоящих, как свидетели преступлений вашей "родины".

Это видео также обнародовал украинский военнослужащий, блогер, журналист, полковник ВСУ Анатолий Штефан (позывной Штирлиц). Он прокомментировал публикацию в Facebook: "Валерия засняла знаковое и яркое видео "русского мира", которое позади нее. "С чего начинается родина"? – с разбомбленных городов".

Где именно было снято видео – пока неизвестно. Это могла быть как оккупированная и разрушенная Россией украинская территория, так и одна из территорий Курской области, куда достались бои, устроенные самой РФ, пытаясь остановить украинское сопротивление.

Видео вызвало волну возмущения также среди украинцев:

"Кошмар! У них есть хоть песчинка человечности? Но она права! Их так называемая "родина" начинается именно с этого! С убийств, руин и танцев на трупах!"

"Уроди, чтобы все к ним вернулось".

"Они другого не знают... развалины, трущобы.., изверги".

Очень хочу, Валерия, чтобы вся ваша родина начиналась с таких руин и ими заканчивалась".

Ранее OBOZ.UA писал, что в Дубае музыканты отказались выступать с Валерией, Захаровой и Репиным из-за пропутинской позиции россиян. Однако пропагандистка не расстроилась, что ее бойкотируют известные звезды, заявив, что "и это переживет".

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