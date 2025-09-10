В TikTok нашли китайских 'двойников' Зеленского и Путина: как они выглядят

В TikTok набирают популярность видео с китайцем Лю Чуаньи, которого прозвали "двойником" президента Украины Владимира Зеленского. Мужчина из города Ухань внешне очень напоминает главу государства: имеет короткую бороду, темные волосы и предпочитает футболки цвета хаки.

Видео дня

Сам блогер не скрывает, что сходство с украинским лидером помогло ему получить внимание в соцсетях. Лю Чуаньи активно играет на этом сходстве, однако всегда подчеркивает, что он не Зеленский.

В своих роликах он повторяет: "Я не Зеленский, я – Лю Чуаньи". Эту фразу можно услышать почти в каждом его видео. Блогер даже назвал свой TikTok-аккаунт zelenskyy.lau, чем еще больше подогрел интерес к своей персоне.

"Я китаец, я из Уханя"

В видео, которые быстро разлетаются по сети, Чуаньи не только демонстрирует сходство с украинским президентом, но и рассказывает о себе. "Я Лю Чуаньи. Я не в Украине – я в Ухане. Я китаец. Я родом из Китайской Народной Республики. Я люблю свою родину. Это страна, которая стремительно набирает силу. Но наша сила не предназначена для того, чтобы тиранить слабых. Она предназначена для защиты мирового мира и славы Китая", – заявил он в одном из своих видео.

Мужчина отметил, что ему 40 лет, и после учебы в университете он работал в разных сферах – от организации выставок и автогонок до тестирования оборудования. Он даже управлял погрузчиками и помогал жене в бытовых мелочах, что выглядит забавным контрастом к образу Зеленского. Сейчас блогер начал собственный бизнес в Ухане, занимаясь тюнингом автомобилей – модификацией внешнего вида, поклейкой пленки и нанесением специальных покрытий.

Новый дуэт: "Зеленский" и "Путин"

В последнее время Лю Чуаньи начал снимать совместные ролики с другим китайцем, которого называют "двойником" Путина. Сходство между ними менее очевидно, однако благодаря светлым волосам и очкам он на определенных видео действительно напоминает российского диктатора.

Итальянский феномен: "Зеленский" из Неаполя

Впрочем, китайский блогер – не единственный "двойник" Зеленского, который завоевал популярность в соцсетях. В Италии настоящей сенсацией стал Джиджи Пешериа, торговец морепродуктами из Неаполя. Его сходство с украинским лидером поражает настолько, что мужчина получил бешеную аудиторию в TikTok

Ранее OBOZ.UA писал, что итальянец решил удивить украинскую аудиторию и станцевал гопак под песню группы Go_A "Весняночка". Несмотря на то, что его движения были довольно простыми и скорее напоминали амплитудное махание ногами, видео вызвало восторг у пользователей.

К популярности Джиджи Пешерии привела его внешность, однако он также активно ведет свой блог. В нем мужчина показывает рабочие моменты – как чистит рыбу, продает морепродукты, пробует деликатесы. Ролики набирают сотни тысяч просмотров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!