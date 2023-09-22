От Зеленского до Винника: 5 украинских знаменитостей, у которых есть звездные 'двойники'

Как часто незнакомцы путали вас с другими людьми? Возможно, неправильно называли имя или говорили, что "ваше лицо кого-то напоминает". Если случались такие истории, поздравляем, где-то на Земле есть ваш "двойник": слегка похож или так, что сложно различить.

У украинских звезд тоже есть свои "копии". Причем из разных уголков мира: в США, Южной Корее, Италии и не только. Кто они – читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Вера Кекелия и Мадонна

Украинская певица Вера Кекелия не замечала, что похожа на Мадонну в молодости. Это подсказали подписчики в комментариях под одним из постов Instagram. Звезда решила поэкспериментировать, и сделала снимки в стиле своего "близнеца". "Выставляю первую часть Мадонны по-украински!" – написала Вера в соцсети и опубликовала фото, где действительно похожа на легендарную американку.

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2. Владимир Зеленский и Джиджи Пешериа

Летом 2023 года торговец морепродуктами из Неаполя (Италия), Джиджи Пешериа, стал настоящей звездой в сети TikTok: за ним следит более миллиона интернет-пользователей. А все благодаря своему невероятному внешнему сходству с президентом Украины Владимиром Зеленским. У итальянца не только черты лица схожи с украинским гарантом, но и мимика, жестикуляция.

3. Сергей Бабкин и Ли Чон Че

Украинский музыкант и актер Сергей Бабкин тоже имеет своего "брата-близнеца". Это звезда нашумевшего сериала "Игра в кальмара" Ли Чон Че. Актер из Южной Кореи имеет общие с Бабкиным черты: схожий разрез глаз, овал лица, форму губ и частично – прическу. Кстати, именно фанаты украинского исполнителя заметили сходство, о чем написали в комментариях под одним из постов. Сергей не обошел эти сообщения: создал коллажи, где сравнил себя и Ли, и опубликовал их в своем Instagram.

4. Владимир Дантес и Дамиано Давид

Певца, теле- и радиоведущего Владимира Дантеса фанаты неоднократно сравнивали с фронтменом итальянской рок-группы Måneskin Дамиано Давидом. И он этим воспользовался. В 2021 году в развлекательном шоу "Маскарад" украинский артист спародировал своего "двойника". Нанес яркий макияж, надел обувь на каблуке и кожаный костюм – его трудно было отличить от итальянского музыканта.

5. Олег Винник и Зак Макгоуэн

У украинского певца, автора песен и актера Олега Винника есть "двойник", проживающий в Нью-Йорке. Речь идет об американском киноактере Заке Макгоуэне. Эти двое похожи пронзительным взглядом, формой носа, стилем прически и наличием бороды. Наверно, если бы Зак перекрасил шевелюру в светлый цвет, мог бы подменять звезду украинской эстрады.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 звездных "близнецах", которых часто путают.

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