В театре 'проклятие' спектакля 'Макбет' едва не убило известного актера на глазах у зрителей. Жуткое видео

В театральном мире пьеса Уильяма Шекспира "Макбет" окутана большим количеством предрассудков и мистики. Дело в том, что многие актеры, которые играли в спектаклях по мотивам произведения, получали тяжелые травмы или даже погибали при загадочных обстоятельствах, поэтому постановку назвали "проклятой". Свою негативную славу спектакль подтвердил и во время гастролей Национального академического драматического театра им. Ивана Франко в Днепре, ведь прямо на сцене тяжелая металлическая конструкция едва не убила заслуженного артиста Украины Александра Рудинского.

Об этом сообщает издание "Наш город". На видео с жутким инцидентом, что опубликовали в Telegram-канале "Злива", можно увидеть, что знаменитость успел вовремя отскочить от конструкции, и, к счастью, не пострадал.

11 декабря актеры Франковского драмтеатра показали на сцене Днепровского академического театра оперы и балета спектакль "Макбет" режиссера Ивана Урывского. Кроме артистов, "участниками" постановки были и большие металлические конструкции с экранами, что воплощали роли трех ведьм – мистических фигур, которые предсказывают будущее и символизируют темные силы. Они все время двигались по площадке, но в один момент все пошло не по плану.

Одна из трех конструкций приблизилась к краю сцены и упала в оркестровую яму. "Ведьма" пролетела прямо над головой Александра Рудинского, однако он вовремя заметил проблему и быстро вскочил на ноги.

К счастью, людей в оркестровой яме не было, поэтому обошлось без пострадавших. В результате инцидента были повреждены пол, стойки микрофонов, несколько стульев, лампы для музыкантов и пюпитры с нотами.

Заметим, что "Макбет" – это история о шотландском военачальнике Макбете, которого ведьмы подстрекают стать королем. Под влиянием амбиций он убивает правителя Дункана и захватывает трон, превращаясь из благородного рыцаря в тирана.

