В США совершили покушение на известного рэпера Offset, который планировал концерт в Москве

В США совершили покушение на американского рэпера-поклонника РФ Offset – артиста ранили из огнестрельного оружия возле отеля и казино Seminole Hard Rock в Голливуде. Инцидент произошел 6 апреля вечером на парковке комплекса.

По информации, которую представитель музыканта предоставил TMZ, Offset находится в больнице. Он получил ранения, однако его состояние пока стабильное.

"Мы можем подтвердить, что Offset был ранен и сейчас находится в больнице, где ему оказывается медицинская помощь. Его состояние стабильное, за ним пристально наблюдают", – сказал представитель.

В полиции сообщили, что Offset получил травмы, которые не представляют угрозы для жизни. Двое подозреваемых в причастности к стрельбе уже задержаны.

Сейчас идет следствие, правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента, включая мотивы нападения.

Детали самого конфликта пока не раскрываются. По данным источника, стрельба произошла на парковке у входа в отель и казино, где в тот момент находилось немало людей. Было ли нападение направлено непосредственно на артиста, пока официально не сообщается.

Справка

34-летний Offset (настоящее имя – Киари Кендрелл Сефус) является одним из известных представителей современной американской рэп-сцены. Широкую известность он получил как участник группы Migos вместе с Quavo и Takeoff. Коллектив стал одним из ключевых в хип-хопе 2010-х годов, выпустив хиты, в частности Bad and Boujee, и серию успешных альбомов.

Параллельно с работой в группе Offset развивал сольную карьеру. В 2019 году он выпустил дебютный альбом Father of 4, а затем представил новые релизы, среди которых Set It Off и Kiara. В 2025 году также вышел совместный проект Haunted by Fame с участием других исполнителей.

Кроме того, Offset неоднократно упоминал о сложном периоде после гибели своего коллеги по Migos – Takeoff, которого застрелили в 2022 году в Хьюстоне.

Концерт в России

О концерте Offset в Москве стало известно еще в марте 2025 года – тогда организаторы заявляли, что Offset согласился на выступление и готовит специальную программу для российской публики. Ожидалось, что концерт посетят тысячи зрителей.

Впрочем, выступление неоднократно переносили. Сначала его планировали на апрель, впоследствии – на июнь, но в итоге артист не смог прибыть из-за массовых отмен авиарейсов, связанных с закрытием воздушного пространства в Израиле и Иране.

