В США черная собака за 2 года стала белой из-за 'болезни Майкла Джексона'. Фото

Бастер, милый 4-летний щенок из Оклахомы, США, изменил цвет меха из-за редкой болезни. Оказалось, что собачка имеет витилиго – дерматоз, при котором на теле (или меху) появляются белые пятна депигментации. Болезнь поражает как людей, так и зверей.

К счастью, витилиго у домашних животных проходит безболезненно, и нет признаков того, что собака испытывает какой-либо дискомфорт. Об этом сообщает The Sun.

Подобные пятна появлялись на теле Бастера в течение двух с половиной лет. Его владелец, Мэтт Смит, смутил пользователей Reddit после того, как он поделился невероятной трансформацией своей собаки в сети.

На одном из снимков изображена собачка с черным колючим мехом. На других видна трансформация пса. Шокированные пользователи ответили на фотографии, а некоторые сравнили Бастера с королем поп-музыки Майклом Джексоном.

Сначала Мэтт заметил белые пятна у рта и подбородка животного, которые позже распространились на его морду и тело. "Был определенный момент, когда он лысел на некоторых участках, пока его свежий пушистый белый мех не вырос", – рассказал Смит.

По данным Petmd.com, собаки с витилиго могут потерять естественную пигментацию кожи и шерсти. Обычно заболевание начинается от морды, особенно на носу, и прогрессирует к подушечкам ног и другим частям тела, прежде чем появятся безболезненные участки белой кожи и меха.

Хотя точное происхождение витилиго у домашних животных неизвестно, большинство случаев генетические, причем определенные породы более подвержены заболеванию, чем другие. Среди них ротвейлеры, таксы, сибирские хаски, немецкие овчарки, доберманы, бельгийские тервюрены, золотистые ретриверы, желтые лабрадоры, староанглийские овчарки и немецкие короткошерстные пойнтеры.

Однако аутоиммунное заболевание может являться основной причиной синдрома, заставляющего иммунную систему атаковать меланоциты, поскольку она считает их чужеродными. Рекомендуется, чтобы владельцы домашних животных приводили своего любимца к ветеринару.

Одним из самых известных примеров борьбы с витилиго среди людей стал певец Майкл Джексон. В 90-х годах прошлого века звезда даже перенес операцию по осветлению кожи. Тогда пресса обвинила исполнителя в том, что он стесняется своего происхождения, что потом отрицал сам король поп-музыки. "Послушайте, я не отбеливаю кожу специально, у меня серьезная кожная болезнь. Я не могу контролировать изменение цвета моего тела", – прокомментировал он.

Следует отметить, что хотя витилиго поражает людей во всех этнических группах, болезнь более заметна у темнокожих. Витилиго может появиться у любого человека любого возраста: некоторые участки кожи теряют пигмент, становятся очень светлыми. Это связано с тем, что кожа не производит достаточное количество меланина.

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