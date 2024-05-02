Стало известно, почему Виктория Бекхэм почти никогда не улыбается на фотографиях

Улыбку британского модельера и экс-участницы группы Spice Girls Виктории Бекхэм очень редко можно увидеть на фото. Когда папарацци ловят знаменитость на улицах Лондона или модных показах – звезда всегда сохраняет сдержанное выражение лица.

Однажды Виктория призналась, что до того, как погрузиться в мир моды, постоянно сверкала улыбкой на фотографиях. Но когда она углубилась в фэшн, ее улыбка, казалось, исчезла, поэтому дизайнер шутя обвиняет в этом индустрию. Она признает трансформацию от ее карьеры у Spice Girls до уравновешенной моды, пишет Bright Side.

Самоирония и остроумие Виктории ярко проявляются в ее выборе нарядов, в частности, футболки с надписью "Мода украла мою улыбку".

Несмотря на свой внешний вид, она признается, что за закрытой дверью и во время интимных семейных моментов ее выражение лица смягчается улыбкой. Однако постоянное пристальное внимание папарацци сформировало ее публичное поведение, заставив сохранять спокойствие даже во время прогулок по городу.

Однако ее юмор присутствует в разных интервью и выступлениях на протяжении многих лет, где она шутит о том, что "улыбается внутри" и признает свою ответственность перед модным сообществом.

Но, как ни странно, бывают моменты, когда Виктория опускает бдительность и блестит настоящей улыбкой. Эти редкие случаи позволяют увидеть личность, стоящую за "роскошной" персоной, раскрывая теплоту и подлинность, увлекающие ее аудиторию.

Недавно Бекхэм приняла себя и свой образ. К примеру, в своей недавно запущенной линии косметики и ухода за кожей она демонстрирует фото без макияжа. Звезда выступает против тенденции тяжелого фотошопа, считая, что люди хотят видеть подлинность.

Это стремление быть подлинной распространяется на ее личную жизнь. Несмотря на борьбу с анорексией и булимией в прошлом, о которой она смело рассказала в своей книге "Учимся летать", Бекхэм полюбила свое тело с тех пор, как стала мамой четырех детей. Она полна решимости подать им пример здоровья, убедившись, что они видят, как она правильно питается и заботится о себе.

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