В сети вспомнили видео, как Олег Винник призвал мириться с Россией и снимался с российскими звездами-путинистами

После того, как известный певец Олег Винник решил вернуться в украинский шоубиз, выпустив песню, приуроченную ко Дню флага, "Мои люди", в сети вспомнили видео, на котором артист призвал соотечественников к примирению с Россией. 5 лет назад он принял участие в проекте страны-агрессора, который должен был помочь преодолеть препятствия, "мешающие мирным делам".

Видео дня

Исполнитель откровенно говорил, что не видит никакой проблемы в совместной работе со звездами-путинистами, ведь на дела нужно "смотреть по-другому". Видео с неоднозначной позицией любимца "волчиц" вспомнила украинская журналистка Янина Соколова.

После начала Антитеррористической операции на востоке Украины и аннексии Крыма, Олег Винник решил стать "голубем мира", который поможет найти общий язык гражданам двух враждующих государств. 51-летний артист не видел никакой проблемы в участии в подобном проекте.

"Вы понимаете, такие вещи, когда мы сегодня делаем огромный акцент: Россия – Украина, это мешает делам мирным", – высказался артист.

Тогда же в комментарии для одного из телевизионных каналов Олег Винник отметил, что не видит смысла сосредотачиваться на конкретных территориях, ведь внимание должно быть приковано к Родине в целом.

"Что дороже: Крым, Донбасс или Украина? Почему мы делим? Почему мы ставим акценты на какие-то вещи? Я не считаю, что Крым забрали и он дороже всего остального: жизней, судеб наших соотечественников. Десятки тысяч людей погибли в этой непонятной войне, которая называется АТО, а этому концу пока нет", – добавил певец.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Олега Винника высмеяли из-за заявления о "очереди за дуэтом" с ним.

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