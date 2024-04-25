Евровидение 2024: появились фото сцены в Мальме, где выступят alyona alyona & Jerry Heil и другие участники

В сети показали, как выглядит сцена 68-го песенного конкурса Евровидение, который будет проходить в Мальме, Швеция. Еврофаны смогут воочию увидеть яркие цвета Malmö Arena уже 7 мая – в день первого полуфинала.

Фотографии сцены опубликовали на официальном сайте Евровидения. Как сообщалось ранее, зрители смогут увидеть подвижные светодиодные кубы и крестообразную форму площадки, создающую уникальный вид на 360 градусов.

Авторами идеи стали художник-постановщик Флориан Видер и художник по свету и экранному контенту Фредрик Стормби. "Дизайн сцены и освещения для Евровидения 2024 привлекает внимание аудитории больше, чем когда-либо раньше, и как зритель, вы сможете почувствовать визуально революционную концепцию", – говорится в сообщении.

Отправной точкой является монументальная установка видео и света, сосредоточенная над сценой. Вместе эти элементы позволяют создать уникальные образы для различных выступлений, таким образом, зрители телетрансляции станут ближе к конкурсантам.

Напомним, уже 7-го и 9-го мая состоятся два полуфинала песенного конкурса. Гранд-финал Евровидения пройдет 11 мая – именно тогда будет объявлено имя победителя. В этом году за хрустальный микрофон сразятся представители от 37 стран.

Конкурсантки от Украины – певица Jerry Heil и репер alyona alyona, споют песню "Teresa & Maria" в первом полуфинале, выступив под пятым номером. Посмотреть гранд-финал можно будет на официальном YouTube-канале Евровидения и на всех диджитал-платформах Общественного. Детальнее – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о новых правилах голосования на Евровидении-2024: теперь у зрителей будет больше времени, чтобы отдать свой голос за фаворита. Голосование зрителей в финале, 11 мая, начнется не после выступлений всех конкурсантов, а только первый участник выйдет на сцену. Подробности – читайте здесь.

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