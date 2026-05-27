Компания Маска впятеро повысила цену Starlink для Пентагона: в Reuters раскрыли подробности

Американская компания SpaceX, которая принадлежит милярдеру Илону Маску, смогла добиться повышения стоимости подключения интернета Starlink для нужд армии США. Это касается военной версии Starlink под названием Starshield.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники и полученную документацию Пентагона. После старта антииранской операции США и Израиля цена для военного ведомства вместо 5 тыс. дол теперь стала 25 тыс дол в месяц.

Дело касается использования сети Starlink в американских дронах-камикадзе LUCAS, которые являются переработанной версией БПЛА Shahed-136. Как заявили в компании, солдаты использовали более дорогой "авиатариф", хотя платили обычный мобильный интернет.

Пентагон настаивал, что тариф в 25 тыс долл в месяц рассчитан на самолеты, а не на БПЛА, с которыми поддерживается связь до трех с половиной часов во время миссии. Однако согласие военного ведомства увеличило стоимость дронов LUCAS вдвое.

Агентство отмечает, что спор о цене между компанией Маска и Пентагоном стал частью более широкого напряжения по стоимости запуска сервиса direct-to-cell для иранцев, которая позволяет обходить блокировку правительства. В SpaceX предложили взыскать до 500 млн дол за старт услуги и еще 100 млн долл ежемесячно за ее поддержку, что вызвало раздражение у армии США.

Сообщается, что это только усиливает зависимость Минобороны США от SpaceX, поскольку конкурентов у компании в плане предоставления таких систем связи для армии просто нет. По данным научного сотрудника Центра стратегических и международных исследований Клейтона Свопа, в SpaceX "фактически поставили американские власти в тупик" из-за отсутствия альтернативы Starlink.

Напомним, США впервые применили против Ирана новые беспилотники дальнего действия LUCAS. Эти дроны по концепции очень напоминают иранские "Шахеды", и могут иметь терминалы спутниковой связи Starlink, обеспечивающие управление на большом расстоянии.

