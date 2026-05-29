В семью неизлечимо больного Брюса Уиллиса пришла новая беда: как брак его дочери от Деми Мур обернулся катастрофой

Семью неизлечимо больного американского актера Брюса Уиллиса постигло еще одно несчастье. Дочь звезды боевика "Крепкий орешек" от Деми Мур – Румер Уиллис – утверждает, что стала жертвой эмоционального насилия со стороны своего бывшего мужа, музыканта Дерека Ричарда Томаса.

Видео дня

Соответствующее заявление она сделала в судебных документах по опеке над их с экс-избранником общей дочерью Луэттой. Как отмечает Us Weekly, разборки между Румер Уиллис и Дереком Ричардом Томасом в правовом поле продолжаются еще с лета 2025 года. В течение процесса они неоднократно выдвигали друг против друга громкие обвинения.

Начало судебного процесса

Первый иск в суд относительно опеки над Луэттой Дерек Ричард Томас подал после того, как Румер Уиллис переехала с дочерью из Лос-Анджелеса, Калифорния, в Сан-Вэлли, Айдахо. Как отмечал музыкант, он поддержал идею временной смены места жительства дочери, ведь тогда город опустошали лесные пожары, однако согласия на долгосрочное переселение девочки не давал. Томас уверял, что часто видел Луэтту в Лос-Анджелесе, но после переезда все кардинально изменилось.

Через несколько недель Румер Уиллис подала ходатайство об отклонении его иска, утверждая, что местом жительства дочери является Айдахо, поэтому именно в этом штате должно происходить рассмотрение дела. Дочь голливудских звезд уверяла, что неоднократно предлагала бывшему мужу оплатить поездку в Сан-Вэлли, более того, могла обеспечить там дом, где он мог провести время с Луэттой, однако постоянно слышала отказ. И все же тогда суд постановил, что Калифорния является надлежащим местом рассмотрения дела.

Обвинения в эмоциональном насилии

В 2026 году Румер Уиллис подала новый иск, в котором просила, чтобы Дерек Ричард Томас имел право проводить время с дочерью три-четыре раза в неделю в течение шести часов. Она также потребовала, чтобы на встречи экс-супруг не брал свою новую девушку, мол, знает, что он не будет сдерживаться от ссор с партнершей на глазах у ребенка, как это было в их браке. В частности, из-за якобы эмоциональной нестабильности музыканта Румер Уиллис хочет, чтобы он прошел проверку состояния психического здоровья.

В документах указано, что Томас "постоянно совершал эмоциональное насилие над Румер, часто в присутствии несовершеннолетнего ребенка, или когда они находились в автомобиле. Он постоянно контролировал партнершу и прибегал к словесным нападениям более чем по шесть часов подряд, что стало ежедневной практикой".

Более того, как утверждает дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, ее экс-супруг постоянно употреблял наркотики, поэтому не был способен заботиться о дочери. Она вспомнила ситуацию, когда Дерек Ричард Томас, находясь под действием марихуаны, не смог нормально присмотреть за Луэттой, поэтому она упала с кровати и начала сильно плакать. Как отметила Румер Уиллис, неадекватное поведение музыканта сильно травмировало их дочь.

Со своей стороны Дерек Ричард Томас заверил, что больше не употребляет наркотики, а даже в тот период, когда это делал, не выходил за пределы адекватного и мог контролировать себя. В частности, он отрицает, что когда-либо проявлял эмоциональное или физическое насилие в отношении экс-партнерши.

Кроме того, как заявила Румер Уиллис, музыкант превращал каждый ее визит к отцу, который болен лобно-височной деменцией, в "хаос и сплошной стресс". По ее словам, Томас не хотел оставаться с Луэттой, ведь должен был следовать четкому режиму дня дочери и время от времени позволять няне их посещать. Экс-супруг Румер Уиллис не принимает никакого участия в финансовом обеспечении общего ребенка.

Что говорит Деми Мур

Голливудская звезда подтвердила, что Дерек Ричард Томас агрессивно относился к ее дочери. Деми Мур вспомнила, что когда Румер Уиллис рожала ребенка дома, музыкант вел себя неадекватно, игнорировал комфорт других и вообще не уделял внимание тогдашней жене. Более того, по словам актрисы, Томас был против, когда она с сестрой Румер приезжали к ним в дом.

"Я слышала, как он давил на Румер, чтобы она не позволяла мне и ее сестрам быть рядом с ней. Я слышала, как он ругал Румер и гневно жаловался ей: "Как мы посмели прийти без его разрешения?". В то утро он пробыл в комнате с Румер около 30 минут, а это было менее чем через 12 часов после того, как Румер родила. Он не оставлял ее в покое. Это закончилось лишь тогда, когда Румер вышла из комнаты, чтобы убежать от него", – отметила знаменитость.

Заметим, что Румер Уиллис и Дерек Ричард Томас были вместе с 2022 года. Они стали родителями общей дочери в 2023-м, а уже в следующем году сообщили о разрыве.

Ранее OBOZ.UA писал, что дочь неизлечимо больного Брюса Уиллиса откровенно рассказала о необратимых изменениях в поведении "крепкого орешка".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!