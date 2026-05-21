Дочь неизлечимо больного Брюса Уиллиса откровенно рассказала о необратимых изменениях в поведении 'крепкого орешка'

Дочь легендарного американского актера Брюса Уиллиса – Румер – поделилась, что лобно-височная деменция кардинально изменила поведение ее отца. Она отметила, что ранее звезда ленты "Крепкий орешек" был мачо как перед камерами, так и в окружении близких людей, однако неизлечимая болезнь сделала его характер гораздо мягче.

По словам Румер Уиллис, их встречи с папой больше никогда не будут такими, как раньше, однако она невероятно рада, что до сих пор имеет шанс проводить с ним достаточно времени. О состоянии 71-летнего актера она рассказала в проекте The Inside Edit.

"Я очень благодарна, что имею возможность его видеть, хотя сейчас все иначе. Присутствует определенная нежность. Он всегда был таким-себе мачо, а сейчас в нем есть как бы хрупкость, хотя это не то слово. Просто какая-то нежность, которую, возможно, образ Брюса Уиллиса в определенном смысле не позволял ему проявлять", – поделилась Румер Уиллис.

Напомним, что в 2022 году Брюсу Уиллису диагностировали афазию, из-за чего он был вынужден поставить точку в своей актерской карьере. Самочувствие "крепкого орешка" постепенно ухудшалось, а уже в 2023-м стало известно, что он страдает лобно-височной деменцией. Смертельное заболевание негативно влияет на речь и двигательные функции знаменитости.

Однако, изменения в поведении Брюса Уиллиса близкие начали замечать еще до установления диагноза. Как рассказывала жена актера Эмма Хеминг, в определенный период он начал отдаляться от семьи и меньше говорить, хотя раньше был очень компанейским и любил общаться. Она боялась, что такое поведение мужа может указывать на серьезный кризис в их браке, но впоследствии выяснилось, что это были последствия болезни.

Кстати, по словам Эммы Хеминг, "крепкий орешек" не осознает, что имеет лобно-височную деменцию. Как объяснила жена Брюса Уиллиса, его мозг не может объективно оценить изменения, которые с ним происходят:"Я думаю, что это и благословение, и проклятие этой ситуации: Брюс никогда не осознавал этого – он никогда не связывал факты, что у него эта болезнь, и я очень рада, что он о ней не знает".

