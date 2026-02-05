Украинская песня неожиданно завирусилась в России: автор иронично отреагировала на популярность 'на болотах'

Граждане России неожиданно решили отодвинуть на задний план свою "большую культуру" и сделали популярным украинский трек. Композиция звезды отечественной сцены Кажанны – Boy завирусилась на просторах социальных сетей в стране-агрессоре.

Видео дня

Россияне публикуют на платформе TikTok разноплановые видео под музыкальную работу, где просто подпевают строки из припева на камеру, или даже ставят полноценные танцы. Ролики набирают немало просмотров, а их авторы совсем не чураются популяризировать украинскую песню.

Такой резкий взлет популярности в РФ не смогла оставить без внимания сама Кажанна. Исполнительница обнародовала в соцсетях видео, где иронично заметила: "А боты из "болот" вообще знают, что это украинская песня, когда снимают под нее?".

Под постом артистки появилось немало комментариев от украинцев, которые отметили: россиянам абсолютно безразлично, что слушать, ведь они имеют несокрушимое убеждение о "музыке вне политики". Тогда как другие написали, что такая тенденция может заставить "опомниться" хоть кого-то из страны-агрессора.

"Я недавно попала на видео одного парня под этот звук, захожу в комментарии и кто-то пишет "натанцевал на целую статью". Он оказался россиянином и отвечал, что "это просто популярный звук, не более". Он сам не понял, что это была ласковая украинизация".

"Они говорят, что "музыка вне политики".

"Да наоборот круто, что они снимают. Это продвижение, может кто-то опомнится".

Однако не обошлось в комментариях под видео и без обиженных россиян. Они заявили, что раньше искренне любили песню, но после слов Кажанны не будут ее слушать.

"Уважение к автору исчезло".

"Нам все равно на каком языке трек, в отличие от вас".

"Мне так нравилась песня, но после такого..."

"Я была о вас другого мнения. К чему эти слова?".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что украинский чарт возглавила песня Димы Коляденко, которая вышла в 2011 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!