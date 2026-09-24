В РФ требуют запретить все концерты до конца войны: как предательница Лолита «помогает» развалить российский шоу-бизнес изнутри

Российский шоу-бизнес может остаться без концертов до конца войны – по крайней мере, такую перспективу уже нарисовали в стране-агрессоре после очередного "курортного" инцидента в Сочи. Поводом послужила истерика предательницы Украины Лолиты Милявской, чье выступление трижды прерывали из-за угрозы атаки беспилотников. Теперь в РФ заговорили о том, что концертную деятельность вообще нужно запретить.

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С таким "безумным" предложением выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. В беседе с российскими медиа он заявил, что артисты во время войны якобы создают дополнительную нагрузку на полицию и солдат, а потому гастроли нужно прекратить.

"Никаких концертов во время "СВО" (войны. – Ред.) в нашей стране проводить не нужно, потому что в первую очередь нужно ставить вопрос о безопасности наших граждан. Артисты вроде Лолиты и ей подобных зарабатывают деньги в нашей стране, гастролируя по регионам, несмотря на то, что идет "спецоперация". Они пытаются заработать, не задумываясь о вопросах безопасности, тем самым создавая дополнительную нагрузку на силовые структуры", – заявил Бородин.

Он призвал запретить Лолите и другим артистам ездить с концертами по регионам РФ, а контроль за проведением мероприятий предложил передать местным властям. По его замыслу, государственные чиновники на местах должны отказывать организаторам в согласовании выступлений, ссылаясь на ситуацию с безопасностью.

Напомним, выступление Милявской в Сочи несколько раз прерывали из-за угрозы атаки беспилотников. После очередного предупреждения артистка с использованием нецензурной лексики призвала людей покинуть зал, а сама поспешила со сцены.

В августе похожая история произошла с путинистом Филиппом Киркоровым в том же любимом россиянами Сочи на берегу Черного моря. Его концерт не мог начаться несколько часов из-за угрозы атаки беспилотников, а зрителей не пускали в зал.

Киркоров тогда записал видеообращение к поклонникам: "Мой концерт должен был начаться ровно час назад, но было объявлено об атаке беспилотников на город Сочи. И согласно действующим правилам, к сожалению, никого нельзя впустить в зал, пока угроза атаки беспилотников не будет снята и все не окажутся в безопасности".

Впоследствии концерт все-таки состоялся, а Киркоров назвал шоу "самым грандиозным" в своей жизни.

Проблемы с массовыми мероприятиями возникали и в других городах РФ. В начале августа в Омске, расположенном более чем в 3 тыс. км от границы с Украиной, из-за атаки БПЛА отменили концерт путинистки Виктории Дайнеко. Позже губернатор региона объявил, что выступление проведут в другом месте.

В июне проблемы дошли даже до главной праздничной площадки страны-агрессора. Традиционный концерт ко Дню России на Красной площади в Москве перенесли в другое место, но причину так и не назвали.

Отметим, что в ночь на 10 сентября в Сочи прогремели взрывы. В городе вспыхнули пожары, сообщалось об ударе по порту, а местные власти призвали жителей укрываться в безопасных местах. Город подвергся атаке как с воздуха, так и с помощью морских дронов.

Из-за угрозы началась эвакуация людей с концертных площадок. В частности, тогда отменили выступление Татьяны Булановой. Местные жители также сообщали о взрывах и пожарах, а кадры с охваченными огнем объектами и паникой быстро распространялись в сети.

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