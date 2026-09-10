В Сочи прогремели взрывы: в городе отменили концерт Булановой, которая поддерживает войну против Украины. Фото и видео

В российском Сочи ночью на 10 сентября раздаются взрывы, в городе вспыхнули пожары и поступили сообщения об ударе по порту. Местные власти призывают жителей "прятаться и укрываться"; продолжается эвакуация людей с концертов.

Видео дня

Город атакуют дроны. Osint-сообщество Exilenova+ собрало хорошую подборку видео пожаров и паники, вспыхнувших в городе.

Что происходит в Сочи

Мэр города Сочи Андрей Прошунин предупредил горожан о наличии угрозы и призвал укрыться в безопасном месте.

По его словам, город подвергся атаке как с воздуха, так и с помощью морских дронов, причем в результате взрыва последнего (на видео ниже) якобы пострадали люди, хотя "угрозы их жизни нет".

В свою очередь, люди рассказывают об ударе по порту в Сочи и сильных взрывах на предприятии.

Атака на город по состоянию на полночь продолжается.

Началась эвакуация посетителей с концертов, проходящих рядом с портом, отмечает Osint-сообщество Exilenova+. Среди прочего, отменен концерт Булановой (см. ниже).

Жители города жалуются, что им страшно из-за "хлопка".

Что предшествовало

Напомним: Татьяна Буланова заявила, что не готова ехать с концертами на оккупированные РФ украинские территории. Ура-патриотка при этом чуть ли не била себя в грудь и кричала, что любит родину и гордится ею. Но вместо поездки на Донбасс певица отправилась в Сочи.

Как сообщал OBOZ.UA, Сочи в ночь на 4 сентября также подвергся атаке беспилотников. После нескольких взрывов местные жители услышали вторичную детонацию, которая продолжалась несколько часов. А также в городе на Адлерской нефтебазе возник и бушевал сильный пожар.

А уже через несколько дней стало известно, что в результате удара по российскому Сочи Воздушно-космические силы государства-террориста потеряли три вертолета. Одна из летательных машин получила критические повреждения. Среди безвозвратных потерь в авиационной технике – штурмовые вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28 "Ночной охотник".

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