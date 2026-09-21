"Надоели!" Предательница Лолита Милявская трижды убегала со сцены из-за угрозы ударных дронов. Видео

Российская певица Лолита Милявская трижды прерывала своё выступление в Сочи из-за угрозы атаки беспилотников. Во время одного из эпизодов артистка не сдержала эмоций, выругалась со сцены и убежала за кулисы.

Видео дня

Видео с выступления распространилось в соцсетях, в частности в Threads. На кадрах видно, как после очередного сообщения об угрозе Милявская призывает зрителей покинуть зал, а затем сама уходит со сцены.

По словам очевидцев, выступление в Сочи несколько раз прерывали из-за угрозы атаки беспилотников. После очередной паузы Милявская начала ругаться и эмоционально обратилась к присутствующим.

Певица-предательница призвала людей покинуть помещение. После этого она сама убежала со сцены, а зрители начали бросать ей вслед букеты.

Кадры с выступления быстро начали распространяться в сети и стали поводом для мемных реакций пользователей Threads.

Лолита Милявская продолжает замалчивать российскую агрессию против Украины. 7 января 2023 года артистка попала под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Также Милявской запрещен въезд в Украину с 2017 года из-за посещения оккупированного Крыма.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что платформа YouTube заблокировала на территории Украины официальные каналы семи российских и пророссийских исполнителей, которые находятся под санкциями СНБО. В список попали уроженки Украины Ани Лорак, Лолита Милявская и Анна Седокова.

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