Путинист Лепс на собственной шкуре ощутил "блэкаут" в Крыму и рассыпался в извинениях перед оккупированными Ялтой и Феодосией

Российский певец и ярый сторонник войны Григорий Лепс, открыто поддерживающий агрессию РФ против Украины, столкнулся с последствиями обстрелов во временно оккупированном Крыму. Из-за перебоев с электроснабжением и "сложной ситуации в регионе" артист был вынужден отменить свои концерты в Феодосии и Ялте, после чего публично извинился перед поклонниками и выразил надежду вернуться на полуостров следующим летом.

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Об отмене выступлений Лепс сообщил в InstaStories. Концерты были запланированы на 11 августа в Феодосии и 12 августа в Ялте.

"Афиша на август! К сожалению, мы вынуждены отменить концерты в Феодосии (11 августа) и в Ялте (12 августа) в связи с действующими ограничениями электроснабжения в Крыму и сложной ситуацией в регионе. Возврат средств осуществляется по месту приобретения билетов", – написал певец.

Впоследствии он извинился перед теми, кто планировал посетить концерты, и выразил надежду, что, якобы, сможет выступить в оккупированном Крыму уже в следующем году.

"Приношу свои искренние извинения за причиненные неудобства. До встречи следующим летом!" – заявил путинист.

Стоит отметить, что всего месяц назад Лепс уже жаловался на последствия ограничений, связанных с ситуацией в сфере безопасности в России. Тогда он не смог добраться до Сочи, поскольку его рейс из Москвы отменили из-за закрытия воздушного пространства на фоне угрозы атак беспилотников.

Объясняя срыв концерта, артист заявлял, что не может добираться до места выступления на поезде, ведь "у него нет столько времени". По его словам, концерт пришлось отменить исключительно из-за логистических обстоятельств, которые якобы не зависели ни от него, ни от организаторов.

Напомним, Григорий Лепс уже много лет открыто поддерживает полномасштабную войну России против Украины. В 2025 году Служба безопасности Украины заочно сообщила ему о подозрении. По данным следствия, певец финансировал действия, направленные против Украины, публично оправдывал российское вторжение, а также обещал выплачивать по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк Вооруженных сил Украины. Кроме того, он передавал российским военным снаряжение и неоднократно выступал на временно оккупированных украинских территориях.

Ранее OBOZ.UA писал, что муж Оли Поляковой раскрыл правду о характерах Киркорова, Меладзе и Лепса. По словам бизнесмена, он ни в коем случае не может назвать их хорошими и порядочными людьми, ведь каждый из них так или иначе проявлял к окружающим высокомерие, более того, неоднократно обманывал.

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