В Париже готовят пропагандистские шоу с топ-артистами Кремля: посольство Украины забило тревогу

В известном парижском театре Théâtre des Champs-Élysées планируют устроить некий сезон "русского мира". С марта по июнь 2026 года в программе учреждения культуры заявлены выступления топ-артистов из РФ, которые не раз демонстрировали приверженность кровавому режиму Кремля, среди которых: Анна Нетребко, Александра Довгань, Григорий Соколов, Николай Луганский и Дмитрий Маслов.

Видео дня

О подготовке пропагандистского шоу сообщило посольство Украины во Франции на официальной Facebook-странице. Дипломаты забили тревогу из-за такого развития событий и отметили: приняли необходимые меры, чтобы творчество россиян не популяризировали на международной арене.

Как подчеркнули представители посольства, большинство из заявленных российских артистов не чурались давать концерты перед оккупантами, более того, получали награды прямо из рук диктатора Владимира Путина за "вклад в продвижение империалистической, колониальной и убийственной пропаганды". Их выступления на сцене Théâtre des Champs-Élysées будут лишь "замыливать глаза" французской публике.

"Культура в руках кремлевской машины – это такое же оружие, как ракеты и танки, и является частью информационной и пропагандистской войны. Российские артисты, поддерживая агрессию, оправдывают войну и имперские нарративы Кремля", – говорится в сообщении.

Кроме того, дипломаты отметили, что попытки показать российскую культуру как "нейтральную" в тот период, когда украинцы ежедневно страдают от вражеских обстрелов, оставаясь без тепла и электричества в лютые морозы, являются просто "циничным отбеливанием операции". Посольство Украины во Франции сделает все возможное, чтобы не допустить показ пропагандистского шоу.

"Мы обратились в МИД Франции и Министерство культуры и уверены, что наши французские партнеры и общественность, которые всегда демонстрировали солидарность с Украиной, отреагируют соответственно на эту попытку легитимизировать российскую пропаганду. Особенно важно напомнить, что во Франции сейчас продолжаются украинские сезоны под лозунгом Culture contre-attaque. Пока украинские артисты показывают правду о войне и сопротивлении, попытки представить российских артистов в центре Парижа под прикрытием искусства выглядят как прямая провокация", – отметили дипломаты.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в Грузии жестко отомстили группе "Тату", которая поддержала войну в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!