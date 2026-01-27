В Грузии жестко отомстили группе 'Тату', которая поддержала войну в Украине

В Грузии отменили концерт российской группы "Тату" (tATu), который был запланирован на 30 января в старом Дворце спорта в Тбилиси. Официально причину такого решения не объявляют, однако вполне вероятно это могло произойти из-за пророссийской позиции артисток – Елены Катиной и Юлии Волковой.

Видео дня

Информацию об отмене выступления подтвердила платформа по продаже билетов Biletebi.ge, на сайте которой мероприятие ранее было анонсировано как полностью распроданное. Там отметили, что все средства будут возвращены покупателям на банковские карты, с которых осуществлялась оплата.

Организаторы мероприятия и представители "Тату" публично ситуацию не комментируют, а на запросы журналистов местных медиа ответа не предоставили.

Грузинское издание Paper Kartuli обращает внимание, что накануне значительная часть пользователей критиковала запланированный концерт из-за политической позиции участниц группы относительно войны России против Украины и их выступления на оккупированных территориях.

В 2025 году "Тату" провели концерт в аннексированном Крыму. В частности, они обе – Юлия Волкова (после поездок в Крым) и Елена Катина (после "путешествий" в "Л/ДНР") – включены в базу сайта "Миротворец", где фиксируются лица, причастные к российской пропагандистской машине. Именно этот факт, по информации грузинских медиа, мог стать ключевым аргументом для отмены выступления в Тбилиси.

Группа "Тату" была создана в 1999 году в Москве продюсером Иваном Шаповаловым. В состав дуэта вошли Юлия Волкова и Елена Катина. С самого начала проект позиционировался как провокационный и был ориентирован на международную аудиторию. В начале 2000-х годов "Тату" получили мировую известность благодаря хитам "Я сошла с ума" и "Нас не догонят", а также скандальному сценическому образу двух студенток-лесбиянок.

В 2003 году дуэт представлял Россию на музыкальном конкурсе Евровидение в Риге, Латвия, и занял третье место. После этого популярность группы постепенно пошла на спад, а в 2011 году было объявлено о прекращении ее деятельности из-за конфликтов между участницами.

Несмотря на распад, "Тату" несколько раз воссоединялись для отдельных выступлений. Наиболее резонансным стало их возвращение на сцену во время открытия зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Впоследствии обе певицы сосредоточились на сольных проектах, которые не смогли повторить успеха группы.

С конца 2010-х годов Юлия Волкова начала открыто демонстрировать лояльность к российской власти. Она участвовала в мероприятиях государственного значения, в частности выступала на открытии Крымского моста, а в 2021 году подала документы на праймериз партии "Единая Россия", пытаясь баллотироваться в Госдуму РФ.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году участницы "Тату" не выступили с публичными заявлениями в поддержку Украины. Зато группа возобновила концертную деятельность, в частности в России и на оккупированных территориях.

Ранее OBOZ.UA писал, что американская певица Билли Айлиш сняла видео под российскую группу "Тату" и разозлила украинцев. В сети распространили записи, где звезда в Берлине исполняет несколько строк трека All The Things She Said – англоязычной версии "Я сошла с ума".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!